In diesen cremigen Rote-Bete-Dip kommen Walnusskerne und Tahin. Foto: dpa

Von Claudia Wittke-Gaida

Das Image der Roten Bete ist nicht zu beneiden. Sie schmecke nach Erde, rümpfen Kritiker die Nase. Ihre Flecken gehen nie wieder aus der Wäsche, hallt noch immer Omas Warnung nach. Und erst dieser Anblick in der Gemüseauslage im Supermarkt: vorgegart in Kunststofffolie eingeschweißt oder als erdiger Ballen in der Auslage. Dabei lassen sich aus Roter Bete überraschende Facetten herauskitzeln.

Frisch aus dem Ofen

Die einfachste Variante: ofengeröstete Rote Bete. "Sie bekommen durch die Röstung ein richtig tolles Aroma", so Kochbuchautorin und Bloggerin Anne-Katrin Weber. Dafür die Knollen schälen (Einmalhandschuhe oder mit Speiseöl eingeriebene Hände helfen gegen rote Finger), auf ein Blech oder in eine Auflaufform legen, mit 5 EL Olivenöl, reichlich Salz und Pfeffer mischen, Lorbeerblätter dazulegen und im Ofen 40 bis 60 Minuten backen.

Mit Hummus als cremiger Dip

Himmlisch wirds, wenn Anne-Katrin Weber Rote Bete mit Walnüssen zu einem Dip verarbeitet. Er passt perfekt auf Blini-Pfannkuchen mit kleinen Schmand-Klecksen und kann als Häppchen gereicht werden. Dazu 250 g Rote Bete nur abschrubben und 50 bis 60 Minuten garen. "Wichtig ist, dass sie ungeschält ins Wasser kommen, sonst bluten sie aus und verlieren Aroma", so Weber.

Nach dem Abschrecken mit kaltem Wasser werden die Knollen geschält und klein geschnitten. Dann kommen sie zusammen mit 2 gehäuften EL Tahin (Sesammus), 2 EL Aceto Balsamico sowie 75 g Walnusskernen in einen Rührbecher und werden mit dem Rührstab fein püriert. Das Ganze mit Salz, schwarzem Pfeffer und etwas Zitronensaft kräftig abschmecken. "Denn Rote Bete braucht Säure als Gegenspieler und verträgt ordentlich Salz", so Weber.

Aufstrich aus dem Sternerestaurant

Für das Rezept aus dem "Nobelhart & Schmutzig" nimmt man 705 g Rote Bete, 205 g geschälte Karotten und 100 g geschälte Zwiebeln und schneidet sie in kleine Würfel. Einen Topf auf mittlerer Flamme erhitzen und das Gemüse in Rapsöl langsam anschwitzen und leicht salzen.

Ist das Gemüse weich, streut man 65 g Zucker ein und karamellisiert es so. Dann das Ganze mit 60 ml Apfelessig ablöschen, 200 ml Rote-Bete-Saft dazugießen und ohne Deckel auf niedriger Stufe reduzieren bis es eindickt. "Damit nichts anbrennt, immer wieder mal umrühren, bis der Rote Bete Saft eine sirupartige Konsistenz erreicht hat", so "Nobelhart & Schmutzig"-Sous-Chef Thomas Hedde-Leitner. Danach kommt alles in einen Mixer, bis eine cremige Konsistenz entstanden ist.

Heiß abgefüllt und im Kühlschrank heruntergekühlt, hält sich der Aufstrich einige Tage. Er eignet sich als Creme auf die Stulle oder als Dip für Rohkost. "Wer Ketchup boykottieren möchte, kann den Aufstrich auch in Verbindung mit Pommes frites einsetzen. Das haut die Fritten ganz weit nach vorne", so Wagner.

Runde Sache

In Rote-Bete-Rot lässt Anne-Katrin Webers ihre Knödel erstrahlen. Dazu werden für 4 Personen 300 g Rote Bete ungeschält rund eine Stunde weich gekocht und danach in 0,5 cm kleine Würfel geschnitten. 250 g altbackenes Sauerteigbrot wird ebenfalls klein gewürfelt und mit 150 ml Milch übergossen. Feine Röllchen eines halben Bundes Lauchzwiebeln in 1 EL heißer Butter andünsten und zum Brot geben. Rote Bete, 3 Eier, 3 bis 5 EL Semmelbrösel, 1 TL abgeriebene Zitronenschale, 2 TL Thymianblättchen sowie etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuss dazugeben und gut vermengen.

Jetzt einen Probeknödel formen. Er kommt ins kochende Salzwasser. Danach Hitze reduzieren und den Knödel 10 Minuten gar ziehen lassen. "Wird er zu weich, noch Mehl unter die Masse rühren", rät Weber. Aus der übrigen Knödelmasse formt sie nun zwölf Knödel und drückt jeweils etwas Ziegenfrischkäse (insgesamt etwa 75 g) hinein.

Fühlen wie im Elsass

Ein Flammkuchen mit Rote Bete bringt die Farben des Herbstes auf den Teller. Für 2 Portionen werden benötigt – zunächst für den Teig: 280 g Instantmehl 405, 120 ml Wasser, 1 EL Olivenöl, 5 g Salz, Mehl zum Bearbeiten. Für den Belag: 200 g Crème fraîche, 1 Handvoll Pilze, ½ Limburger in Scheiben, 6 TL Ziegenfrischkäse, 2 bis 3 Kugeln vorgegarte Rote Bete und Honig, außerdem 2 TL gehackter Rosmarin.

Und so gehts: Alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel geben und mit einem Holzlöffel vermengen. Mit etwas Mehl bestäuben, die Schüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und 30 Minuten stehen lassen. Pizzastein oder Backblech im Backofen so heiß wie möglich vorheizen.

Die Arbeitsplatte mit Mehl bestäuben, den Teig auf die Arbeitsplatte kippen, halbieren und je eine Hälfte sehr dünn ausrollen. Da der Teig sehr klebrig ist, ausreichend Mehl verwenden.

Den Teig mit Crème fraîche bestreichen und mit Rote Bete-Scheiben sowie in Scheiben geschnittenen Pilzen belegen. Auf den einen Flammkuchen den Ziegenfrischkäse und auf den anderen den Limburger legen. Die Flammkuchen nacheinander im vorgeheizten Ofen backen, bis der Rand Blasen wirft und braun wird. Die Flammkuchen nach dem Backen mit etwas Honig beträufeln und gezupftem Rosmarin bestreuen. Jeder darf dem anderen eine Hälfte mit "seinem" Käse zum Kosten überlassen.