Würziger Kichererbsen-Eintopf

Zutaten für 4 Portionen:

600 g Kartoffeln

400 g Karotten

400 g Kichererbsen aus der Dose

1 größere Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 rote Chili

1 Zitrone

Öl

700 ml passierte Tomaten

500 ml Gemüsebrühe

2 Lorbeerblätter

1½ TL Kreuzkümmel

2 TL Paprikapulver (geräuchert)

1 TL Paprikapulver (edelsüß)

Zucker

Salz

Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und Knoblauch schälen. Die Kartoffeln in etwa zwei Zentimeter große Würfel schneiden. Karotten in einen Zentimeter große Würfel schneiden. Zwiebel in nicht zu breite halbe Ringe schneiden. Chili der Länge nach halbieren und mitsamt den Kernen in feine halbe Ringe schneiden, Knoblauch sehr fein würfeln.

Etwas Öl in einem Topf erhitzen und Zwiebeln anschwitzen. Dann Knoblauch und Kreuzkümmel hinzufügen. Anschließend Kartoffeln und Karotten in den Topf geben und andünsten. Paprikapulver darüberstreuen und Lorbeerblätter dazugeben, anschließend das Ganze mit passierten Tomaten und Gemüsebrühe aufgießen.

Den Eintopf 20 Minuten sanft köcheln lassen. Danach die abgetropften und abgespülten Kichererbsen hinzufügen. Fünf Minuten köcheln. Abschließend mit Salz, Zucker und Zitronensaft abschmecken.