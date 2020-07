(dpa). Frische Kräuter verfeinern das Aroma vieler Speisen und sind ein Hingucker auf dem Teller. Doch welches Kraut gehört an welches Gericht? Und sollte man sie mitkochen oder erst kurz vor dem Servieren drüberstreuen? Hier die wichtigsten Punkte im Überblick.

> Basilikum: Pizza, Pasta und italienische Soßen kommen oft nicht ohne die würzigen Blätter aus. Sie sind auch Grundlage für ein leckeres Pesto alla genovese. Da das Kraut beim Kochen sein Aroma verliert, sollte man es erst am Ende dazugeben.

> Bohnenkraut: Wie der Name schon sagt, eignet es sich als würzig-pfeffrige Beigabe zu grünen Bohnen besonders gut – etwa in einem Bohnensalat als Beilage zum Grillen. Bohnenkraut ist aber auch gut einsetzbar in Suppen, Eintöpfen oder Fleischgerichten. Es darf ruhig mitgegart werden.

> Dill: Die zarten Triebe verleihen Gurkensalaten ein typisches Aroma, ebenso Lachs und auch anderen Fischen. Dill schmeckt außerdem im Kräuterquark, im Frischkäse oder zu Rührei, er sollte aber niemals mitkochen.

> Estragon: Der mit Wermut verwandte Estragon ist geschmacksintensiv. Schon wenige Blätter genügen, um eine Sauce béarnaise zu aromatisieren. Estragon gibt außerdem Kräuteressigen Geschmack, ebenso Ragouts, Eierspeisen und Pfifferlingen – und entfaltet seinen vollen Geschmack erst bei Hitze, deshalb darf es von Anfang an mit in den Topf.

> Koriander: Die fein geschnittenen Blätter mit ihrem zitronigen teilweise als seifig beschriebenen Aroma verwendet man vor allem in der thailändischen und indischen Küche. Sie werden erst kurz vor dem Essen frisch darüber gestreut.