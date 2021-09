(dpa). Haben Sie schon mal auf einem Stück Zitronengras herumgekaut? Dann wurden wahrscheinlich nicht die besten Teile verwendet. Denn die äußeren Blätter, die trockenen Blattspitzen und das holzige Ende müssen weggeschnitten werden, rät die Verbraucherzentrale Bayern. Nur das knollenförmige, weiche Endstück, die Bulbe, sollte zum Würzen verwendet werden. Sein feines Aroma entfaltet Zitronengras am besten, wenn die Stängel sehr klein geschnitten und roh zu den Gerichten gegeben werden, erklärt Anja Schwengel-Exner, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale. Sollen ganze Stängel mitgekocht werden, schneidet man diese in der Mitte auf und klopft oder drückt sie weich. Sie sollten vor dem Servieren entfernt werden. Zitronengras harmoniert gut mit Kokosmilch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten, veredelt aber auch Süßes wie Cremes, Eis und Kompott.

Rezept

Rotes Thai-Curry

Zutaten für 3 Portionen:

3 Kartoffeln

2 Karotten

1 Brokkoli

2 kleine Pak Choi

150 g gefrorene Erbsen

1 Dose Kokosmilch

2 Stangen Zitronengras

2 EL rote Curry-Paste (Asia-Laden)

3 EL Sojasoße

3 EL Fischsoße

2 EL Kokosöl

1 EL Rohrzucker

Zubereitung:

Kartoffeln und Karotten schälen, Kartoffeln in einen Zentimeter große Würfel schneiden und Karotten in einen halben Zentimeter breite Scheiben. Pak Choi waschen, der Länge nach halbieren und in Streifen schneiden. Die festen, hellen Teile zu den Kartoffeln und Karotten legen. Brokkoli waschen und in mundgerechte, eher kleine Röschen zerteilen.

Etwas Wasser in einer Pfanne erhitzen, Kartoffeln und Karotten hineingeben, leicht salzen und bei geschlossenem Deckel vier Minuten garen. Dann die hellen Teile des Pak Choi und den Brokkoli dazugeben. Nach weiteren drei Minuten das Gemüse herausnehmen. Überschüssiges Wasser wegschütten.

Kokosöl erhitzen, Currypaste darin verrühren, bis sie sich aufgelöst hat. Zitronengras (Verarbeitung siehe oben rechts) dazugeben und das Ganze mit Kokosmilch und derselben Menge Wasser aufgießen. Erbsen und grüne Anteile des Pak Choi hinzufügen. Mit Zucker, Sojasoße und Fischsoße würzen und das restliche Gemüse dazugeben. Etwa sechs Minuten sanft köcheln lassen und mit Jasminreis und Cashewkernen bestreut servieren.