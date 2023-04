Frühstücken wie ein Kaiser heißt heute Dinner Cancelling – beides soll gut sein, für Figur und Gesundheit. Nach 18 Uhr geht allenfalls noch levitiertes Wasser. Ernährungsratschläge wechseln schneller als Modefarben, sie häufen sich an und überlagern sich und nicht selten widersprechen sie sich auch. Ist vegan gesünder oder Paleokost? Viele Thesen berufen sich auf Studien, aber nur selten können Nicht-Fachleute Aussagen wirklich beurteilen. Wer nicht nach Auftraggebern, Studien-Aufbau, Fallzahlen und Originaltexten suchen mag, kann sich ziemlich zuverlässig bei etablierten Institutionen erkundigen: beispielsweise der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, den Verbraucherzentralen, dem Bundeszentrum für Ernährung. Sie geben den aktuellen Wissensstand wieder. Dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse ändern können, liegt in der Natur der Sache. Wir haben einige Beispiele herausgegriffen.

Kann zu viel Kaffee dem Körper schaden? Fischöl-Kapseln schützen vor Herzinfarkt, schädlich sind Eier und Milch? Was gesund ist und was krank macht, war wohl zu allen Zeiten ein Thema. Nachkriegskinder erzählen mit Grausen von Lebertran. Spinat sollte sie mit Eisen versorgen – bestätigt hat sich jedoch nur ein Rechenfehler als Grundlage.

Von Elisabeth Murr-Brück

> Eier: Lange Zeit standen sie als Cholesterin-Treiber quasi auf der Verbotsliste. Der Organismus benötigt Cholesterin, den Spiegel reguliert er selbst. Für erhöhte Werte gibt es ein Bündel von möglichen Ursachen. Ausnahme: eine ererbte Fettstoffwechselstörung.

> Milch: Von der Natur nur zur Aufzucht von Kälbern vorgesehen, heißt es oft, sie enthalte Wachstumsfaktoren, die Entzündungen und Krebs begünstigen würden. Untersuchungen ergaben bisher dafür keine Anhaltspunkte. Sie werden aber als vorläufig und ergebnisoffen für spätere Untersuchungen kommuniziert. Seit mindestens 7000 Jahren wird Milch als wichtige Proteinquelle genutzt, der menschliche Organismus hat sich daran angepasst.

> Kaffee: Bis zu vier Tassen am Tag gelten als verträglich für Herz, Kreislauf und Leber. Meiden sollten ihn Schwangere und Menschen mit Osteoporose.

> Vitamin C: Es schützt entgegen landläufiger Meinung nicht vor Erkältungen. Was der Körper nicht braucht – also eine Menge, die über etwa 100 Milligramm am Tag hinausgeht, entsorgt er in die Toilette.

> Fischöl-Kapseln: Omega-3-Fettsäuren sind unverzichtbar wichtig, sie finden sich in Fisch, aber auch pflanzlichen Lebensmitteln wie Nüssen. Wäre da die Versorgung mit Fischöl-Kapseln nicht sicherer und eleganter? Die Auswertung von nahezu hundert Studien mit weit über 100.000 Teilnehmern erbrachte keinen Beleg für ihre Wirksamkeit, übrigens auch nicht gegen ADHS.

> Süßstoffe: Eine Studie am israelischen Weizmann-Institut mit 120 Probanden ergab: die Zuckerersatzstoffe Saccharin, Sucralose, Aspartam und Stevia können die Blutzucker-Regulierung verschlechtern, das Mikrobiom – also die Besiedelung des Darms durch Bakterien – verändern und damit die Darmgesundheit beeinträchtigen.

> Basische Ernährung: "Ein Dauerbrenner ohne wissenschaftliche Grundlage", sagt Susanne Klaus, Professorin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Der Körper reguliert den Säure-Basen-Haushalt, ist er dazu nicht mehr in der Lage, handelt es sich um eine schwere, behandlungsbedürftige Erkrankung.

> Superfood: Können wir uns mit Kurkuma und Acai-Beeren besser vor Krankheiten schützen? Einhellige Fachmeinung: Nein, entscheidend ist eine ausreichende Versorgung mit allen Nährstoffen, ausreichend Wasser und Schlaf. Exotische Früchte und Gewürze sind nicht besser als heimische, die sogar noch mit Nachhaltigkeit punkten. Schwarze Johannisbeeren enthalten weit mehr Vitamin C als Gojibeeren, Walnüsse mehr ungesättigte Fettsäuren als Avocados, erfährt man bei der Stiftung Gesundheitswissen. Für Klaus sind Hülsenfrüchte als Superfood unschlagbar.

Frische Eier erkennen

Egal ob fürs Osternest oder den Hefezopf: Bis zur Verarbeitung werden Eier am besten im Kühlschrank gelagert. Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sollten sie nur noch gut durcherhitzt verzehrt werden und auch dann nur, wenn man sich von der Haltbarkeit überzeugt hat. Dazu das Ei in kaltes Wasser legen. Frische Eier bleiben am Boden liegen, während sich ältere Eier aufrichten oder sogar an der Oberfläche schwimmen. Auch beim Aufschlagen erkennt man die Frische des Eis: Der Dotter eines frischen rohen Eis ist hochgewölbt und das Eiklar in zäh- und dünnflüssige Schichten geteilt. Mit zunehmendem Alter wird der Dotter flacher und vermischt sich leichter mit dem Eiklar. Riecht das Ei zusätzlich unangenehm faulig, so ist es nicht mehr für den Verzehr geeignet.