Von Inga Dreyer

Bonn/Augsburg. Was würden wir heutzutage ohne Gefrierschrank machen? Er ist aus dem Alltag mit dem Einfrieren von Resten oder Vorgekochtem sowie dem Unterbringen von Tiefkühlware nicht mehr wegzudenken.

Doch manchmal tauchen Fragen auf: Kann man Kartoffelsuppe einfrieren? Sollte Glas in den Tiefkühler? Und wie lange hält sich, was ich eingefroren habe? Zwei