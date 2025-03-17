Montag, 15. September 2025

Plus Einfrier-ABC

Was geht und was nicht - und wie lange?

Ein Gefrierfach oder -schrank findet sich in so gut wie jedem Haushalt und ist in vielerlei Hinsicht praktisch - wenn man es oder ihn richtig zu nutzen weiß. Dos and Don'ts rund ums Einfrieren.

17.03.2025
Auch Kräuter lassen sich gut einfrieren - hier sogar als besonderer Clou in einem Eiswürfel. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn​

Von Inga Dreyer

Bonn/Augsburg. Was würden wir heutzutage ohne Gefrierschrank machen? Er ist aus dem Alltag mit dem Einfrieren von Resten oder Vorgekochtem sowie dem Unterbringen von Tiefkühlware nicht mehr wegzudenken. 

Doch manchmal tauchen Fragen auf: Kann man Kartoffelsuppe einfrieren? Sollte Glas in den Tiefkühler? Und wie lange hält sich, was ich eingefroren habe? Zwei

