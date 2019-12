Stollenkonfekt

Für den Vorteig:

500 g Mehl

2 TL Zimt

50 g Zucker

125 ml Milch

1 Würfel Hefe

1 Prise Salz

Für den Teig:

250 g Rosinen

100 g Orangeat

75 g gemahlene Mandeln

40 ml Rum

200 g Butter

125 g Puderzucker

25 g gemahlene Mandeln

25 g Puderzucker

2 EL Amaretto

300 g Butter

300 g Puderzucker

Rosinen, Orangeat und 75 g Mandeln mit dem Rum begießen und zugedeckt durchziehen lassen. Mehl, Zimt, Zucker und Salz für den Vorteig in eine Schüssel geben. Eine Mulde hineindrücken. Die Milch lauwarm erwärmen und die Hefe darin auflösen, die Hefemilch in die Mulde gießen und den Vorteig etwa eine Viertelstunde abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen.

In der Zwischenzeit 200 g Butter und 125 g Puderzucker schaumig rühren. Die gemahlenen Mandeln mit 25 g Puderzucker und Amaretto vermischen – wer will, kann sie auch in den Mixer geben. Danach die Mandel-Masse mit dem Butter-Zucker-Schaum vermischen.

Die Zutaten für den Vorteig miteinander verkneten, anschließend die Mandel-Butter-Mischung und die eingelegten Früchte unterheben. Den Teig zugedeckt für eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen lassen.

Aus dem Teig etwa fingerdicke Rollen formen und rund zwei Zentimeter lange Stücke abschneiden. Die Teigstücke auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen für 15 Minuten backen.

In der Zwischenzeit 300 g Butter schmelzen. Die fertiggebackenen Stollenstücke noch heiß in der flüssigen Butter und anschließend in Puderzucker wälzen. Auf einem mit Backpapier belegten Kuchenrost abkühlen lassen. Mindestens eine Woche in einer verschlossenen Dose durchziehen lassen und dann genießen.