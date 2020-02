Zutaten für 2 Personen:

100 g Hafergrütze

¼ TL Kurkumapulver, Salz

1 Pastinake oder ½ Knollensellerie

1 Süßkartoffel

1 TL Olivenöl

Pfeffer, Kreuzkümmel (gemahlen)

2 Stiele Petersilie

100 g Joghurt

1 EL Erdnussmus

1 Prise Chiliflocken

50 g Avocadofruchtfleisch

1 EL Erdnusskerne

2 EL kernige

Haferflocken

Zubereitungszeit:

ca. 20 Minuten

Hafergrütze mit Kurkuma und der doppelten Menge Salzwasser ca. 20 Minuten kochen, anschließend vom Herd nehmen und quellen lassen.

Inzwischen Pastinake und Süßkartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Gemüsewürfel darin andünsten und unter gelegentlichem Rühren etwa 10 Minuten dünsten.

Mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen. Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Joghurt mit Erdnussmus und der Hälfte der Petersilie verrühren, mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen. Avocadofruchtfleisch in Scheiben schneiden. Erdnusskerne und kernige Haferflocken in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Hafergrütze in zwei Schalen geben, Gemüse und Avocado darauf anrichten, mit der Joghurtsauce beträufeln, mit dem Nuss-Hafer-Mix sowie der restlichen Petersilie bestreuen.

Tipp: Je nach Saison passen in die Bowl auch Tomaten, Gurken, angebratene Zucchini-, Auberginen- oder Kürbiswürfel.

Weitere Tipps und Rezepte sind unter www.alleskoerner.de zu finden.