Zutaten für 3 bis 4 Portionen:

Für die Semmelknödel:

250 g altbackene Brötchen

1 Zwiebel

3 Eier

200 ml Milch

Butter

gehackte Petersilie

Muskat

Salz und Pfeffer

Für die Soße:

500 g Champignons

1 Zwiebel

1 EL Butter

1 TL Mehl

100 ml Weißwein

1 Becher Sahne

3 Frühlingszwiebeln

Salz und Pfeffer

Brötchen in Würfeln schneiden und in eine Schüssel geben. Zwiebel schälen und fein würfeln. Hälfte der Zwiebel in Butter andünsten. Anschließend die Milch dazugeben, salzen, pfeffern und mit Muskat würzen. Anschließend das Ganze über die Brötchenwürfel gießen. Petersilie dazugeben und die Rohmasse etwa zehn Minuten ruhen lassen. Anschließend Knödel daraus formen. Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, dann zurückschalten, bis das Wasser nur noch siedet, und die Knödel 20 Minuten ziehen lassen.

Champignons in Scheiben schneiden, Frühlingszwiebel in Ringe. Für die Soße restliche Zwiebeln in Butter andünsten. Pilze und das Helle der Frühlingszwiebeln dazugeben. Mit Mehl bestäuben, kurz verrühren. Mit Weißwein ablöschen und diesen einreduzieren lassen. Dann mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und mit Sahne aufgießen. Die Soße fünf Minuten köcheln lassen. Knödel auf tiefe Teller verteilen, mit der Soße übergießen und den restlichen Frühlingszwiebeln bestreuen.