Sauerkraut-Strudel mit Blut- und Leberwurst

Zutaten für vier Portionen:

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

½ EL Butterschmalz

100 g Sauerkraut

1 Lorbeerblatt

je 400 g Leber- und Blutwürste (roh)

Salz und Pfeffer

½ TL Kümmelsamen

2 säuerliche Äpfel

1 kleiner Bund Schnittlauch

1 Packung Strudel- oder Filoteig (10 Blätter)

2 Eigelb

Zunächst Zwiebeln und Knoblauch schälen und anschließend fein würfeln. In einem Topf das Butterschmalz zerlassen und darin die Zwiebeln und den Knoblauch glasig andünsten. Anschließend Sauerkraut und Lorbeerblatt dazugeben und das Ganze bei mittlerer Hitze etwa 10 Minunten dünsten.

Die Leber- und Blutwürste an jeweils einem Ende aufschneiden und die Wurstmasse mit den Fingern aus der Pelle direkt in den Topf zum Sauerkraut streifen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Kümmel in einem Mörser kurz anstoßen und ebenfalls dazugeben. Wer will, kann ihn vorher in einer Pfanne ohne Fett kurz anrösten. Das intensiviert das Aroma. Die Füllmasse gut miteinander vermischen.

Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Schnittlauch fein schneiden. Mit Äpfeln ebenfalls in den Topf geben. Wurst-Kraut-Füllung abschmecken. Lorbeerblatt entnehmen.

Backofen auf 220 Grad vorheizen, Backblech mit Backpapier auslegen. Strudelteig in zwei bis drei Lagen auslegen und die Füllung daraufgeben. Unten ein Drittel sowie rechts und links einen kleinen Streifen Teig frei lassen. Abschließend die Teigblätter zu einem Strudel aufrollen, Enden rechts und links einschlagen.

Den Strudel mit den Nähten nach unten auf das Backblech setzen. Die Eigelbe verquirlen und den Strudel dünn damit bestreichen. Im Ofen auf der mittleren Schiene in rund 30 Minuten knusprig backen.