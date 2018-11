Zutaten für 4 Portionen:

600 g Pastinaken

2 Schalotten

150 g Kartoffeln

1 EL Butter

1 ¼ l Gemüsebrühe

250 ml Schlagsahne

4 EL Sonnenblumenkerne

Kürbiskernöl

Muskat

Salz und Pfeffer

Pastinaken, Kartoffeln und Schalotten schälen. Schalotten fein würfeln, Pastinaken und Kartoffeln in grobere Würfel schneiden. Butter in einen Topf zerlassen und die Schalotten bei mittlerer Hitze dünsten - sie sollen keine Farbe bekommen! Kartoffeln und Pastinaken dazugeben und ebenfalls andünsten. Mit Gemüsebrühe und Sahne aufgießen. Aufkochen lassen und anschließend etwa 20 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Die Suppe fein pürieren, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Zum Servieren die Suppe in Schüsseln geben, mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl und den Sonnenblumenkernen servieren.