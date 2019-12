Zutaten für 2 Portionen:

2 Stücke Lachs

500 g Babyspinat (frisch oder TK)

1 größere Süßkartoffel

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Sahnemeerrettich

100 ml Schlagsahne

2 EL Öl

Muskatnuss (gerieben)

Salz und Pfeffer

Süßkartoffel schälen, in Stifte schneiden und in Salzwasser bissfest garen, abgießen, abkühlen lassen. Sahne aufschlagen, bis sie schaumig ist und Sahnemeerrettich unterheben. Gegebenenfalls mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln und in 1 EL Öl andünsten. Spinat in den Topf geben, leicht salzen und pfeffern und bei geschlossenem Deckel in sich zusammenfallen lassen. Mit Muskatnuss verfeinern. Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen. Lachs mit Süßkartoffeln in die Pfanne legen. Nach zwei Minuten wenden. Lachs salzen, pfeffern und auf dem Spinat anrichten, mit Süßkartoffeln und Meerrettichsoße servieren. Wer will, kann noch einen Spritzer Zitronensaft auf den Lachs geben.