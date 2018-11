Zutaten für 2 Portionen:

50 g getrocknete Kichererbsen

250 g Blattspinat

1 Zwiebel

2 EL Kokosöl

1 EL Currypulver

400 g Kokosmilch

Salz und Pfeffer

Die Kichererbsen in eine Schüssel geben, mit kaltem Wasser bedecken und über Nacht zugedeckt einweichen. Am nächsten Tag die Kichererbsen in ein Sieb abgießen, kräftig abbrausen, in einen Topf geben und mit frischem Wasser auffüllen, so dass sie gut bedeckt sind. Die Kichererbsen aufkochen und zugedeckt bei mittlerer Hitze in 40 bis 50 Minuten garen.

Inzwischen den Spinat verlesen, gründlich waschen und trocken schleudern. Die Zwiebel schälen und fein hacken. Die fertig gegarten Kichererbsen in ein Sieb abgießen und gut abtropfen lassen.

Das Kokosöl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebel unter Rühren 1 bis 2 Minuten darin anbraten. Die Kichererbsen hinzugeben und 1 bis 2 Minuten mitbraten. Currypulver zugeben, unterrühren und mit der Kokosmilch ablöschen. Zugedeckt etwa fünf 5 Minuten köcheln lassen.

Den Spinat hinzugeben, untermischen und das Curry weitere 2 bis 3 Minuten köcheln lassen, bis der Spinat zusammengefallen ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Curry in Schälchen anrichten.