Zutaten für 2 Portionen:

1 Dose Mais (425 g)

2 Frühlingszwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

550 ml Gemüsebrühe

200 ml Kokosmilch

2 TL Limettensaft

2 Stiele Koriandergrün

1 rote Chili

Salz

Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in Ringe schneiden. Knoblauch fein hacken. Chili in dünne Ringe schneiden. Mais abgießen. Öl in einen Topf geben, erhitzen und den Mais zusammen mit den Frühlingszwiebeln und dem Knoblauch darin anschwitzen. Mit Salz und Chili würzen. Mit Gemüsebrühe und Kokosmilch ablöschen und kurz köcheln lassen. Anschließend mit dem Pürierstab mixen, bis die Suppe schön sämig ist und den Limettensaft hinzufügen. Den Koriander hacken und auf die fertige Suppe geben. Wer will, kann zwei Esslöffel des angeschwitzten Mais beiseitestellen und diesen abschließend zusammen mit dem Koriander auf die Suppe geben.