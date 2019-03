Rockenhausen (dpa) - Steak, Schnitzel, feine Wurstwaren - das Angebot an der Fleischtheke kann Kunden schnell mal überfordern. Welches Fleisch verwendet man für Gulasch? Welche Wurst serviert man zum Grünkohl? Und wie mariniert man Grillfleisch richtig? Diana Kari weiß, was gute Qualität und die perfekte Zubereitung ausmachen. Die 19-Jährige absolviert eine Ausbildung zur Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Fleischerei bei Edeka Strese in Rockenhausen. Die Fragen der Kunden beantwortet sie sachkundig. Ein Vorteil: «Durch meinen Job habe ich auch für zu Hause gelernt, wie man bestimmte Gerichte zubereitet - das ist echt toll», sagt sie.

Die dreijährige Ausbildung zum Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk gibt es in den Fachrichtungen Fleischerei, Bäckerei und Konditorei. Je nach Schwerpunkt gehört es dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zufolge zu den Aufgaben, kleinere Speisen, Imbisse oder Getränke zuzubereiten. In der Fachrichtung Fleischerei stellen die Fachverkäufer etwa Feinkostsalate her, schmieren und belegen Brötchen und bereiten für die «Heiße Theke» Gerichte wie Currywurst, Braten und Roastbeef oder Leberkäse vor. Präsentkörbe oder etwa kalte Platten sind ein weiteres Angebot für die Kunden. «Die Tätigkeit ist sehr vielfältig und abwechslungsreich», sagt Kari.

Wer Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk werden möchte, benötigt der Bundesagentur für Arbeit zufolge eine gute mündliche Ausdrucksweise - vor allem für die Kundenberatung. Von Vorteil ist es, eine leserliche Handschrift zu haben, um etwa Angebotstafeln ansprechend beschriften zu können. «Bewerber um einen Ausbildungsplatz sollten in Mathematik zumindest die Note befriedigend haben», sagt Karis Chef, Viktor Strese. Denn gute Kenntnisse im Rechnen sind ein Muss, um Preise oder Rabatte kalkulieren zu können.

Diana Kari sorgt dafür, dass es den Kunden an der Fleischtheke an nichts fehlt. Foto: dpa

2017 nahmen nach Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) rund 6100 junge Leute eine Ausbildung der Fachrichtung auf. Der überwiegende Teil von ihnen hat einen Hauptschulabschluss. Einige beginnen aber auch nach der Hochschulreife - oder dem Realschulabschluss, so wie Kari. Bevor sie sich für die Ausbildung entschied, wollte sie sich als Einzelhandelskauffrau bei Edeka Strese bewerben. Da die Stelle aber schon belegt war, arbeitete sie in ihrem heutigen Ausbildungsberuf zweimal zur Probe. «Ich wollte wissen, worauf ich mich einlassen würde», erklärt sie.

Bereut hat sie ihre berufliche Entscheidung bislang keinen Tag, selbst wenn der Beruf kleine Hürden mit sich bringt: «Als Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk muss ich vor Feiertagen, vor denen die Leute viel einkaufen, oder an Brückentagen oft arbeiten. Auf der anderen Seite macht das Arbeiten an diesen Tagen am meisten Spaß, da hier am meisten los ist», sagt Kari. Dass sie hin und wieder auch samstags arbeiten muss, daran hat sie sich inzwischen gewöhnt: «Dafür habe ich dann in der Woche frei.»

Ein klassischer Arbeitstag sieht so aus: Die Frühschicht ab sechs Uhr beginnt damit, dass die Verkaufstheke aufgefüllt wird. Die Fachkräfte schneiden Wurst und Käse auf und richten sie ansprechend in der Verkaufstheke an. Gleiches gilt für Fleisch, Geflügel und Fisch. Fleisch wird zu Hackfleisch verarbeitet, Bratwürste hergestellt und Feinkostsalate zubereitet. Später kommen die Kunden, die bedient und beraten werden. Die Fachverkäufer antworten auf Fragen wie «Wie bereite ich das am besten zu?» oder «Welche Inhaltsstoffe sind in der Wurst?» oder «Wie magenfreundlich ist diese oder jene Fleischspezialität?»

Kunden beraten, Käse aufschneiden, verpacken und abkassieren. Foto: dpa

Zum Berufsalltag gehört es, die Maschinen zu säubern, Geschirr zu spülen und die Theke auszuräumen und zu reinigen - denn: Wo Lebensmittel liegen, muss es absolut hygienisch zugehen. «Sauberkeit im Umgang mit Frischwaren ist das A und O, das wird von mir persönlich kontrolliert», betont Strese. Waren, die nach Geschäftsschluss noch übrig sind, werden ins Kühlhaus gebracht.

Neben der Ausbildung im Betrieb besuchen die jungen Leute die Berufsschule. Dort wird neben Warenkunde vermittelt, wie man kundenorientiert verkauft.

Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach tarifvertraglichen Regelungen. Sie ist laut Bundesagentur für Arbeit von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei tarifgebundenen Unternehmen beträgt die Bruttovergütung zwischen 645 und 805 Euro im ersten Ausbildungsjahr, 710 und 905 Euro im zweiten sowie 830 und 1045 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Das Einstiegsgehalt als ausgebildete Fachkraft liegt bei rund 2200 Euro.

Wer Karriere machen will, kann zum Beispiel Verkaufsleiter im Lebensmittelhandwerk oder Handelsfachwirt werden. Kari kann sich vorstellen, eines Tages als Abteilungsleiterin zu arbeiten. Aber erst einmal will sie die Abschlussprüfung bestehen und danach Berufserfahrungen sammeln. Spannend an ihrem Beruf findet sie den Kontakt mit vielen unterschiedlichen Menschen - aber auch, dass sie sich mit eigenen Ideen einbringen kann. Es war ihr Einfall, unter eine Frikadellen-Masse Kastanien zu mischen. «Die Frikadellen kamen bei unseren Kunden sehr gut an», erzählt sie.