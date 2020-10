Von Heiko P. Wacker

Rüsselsheim. Mit gleich zwei großen Stromern prescht Opel ins E-Segment: Vivaro-e & Zafira-e Life werden in unterschiedlichen Konfigurationen und mit unterschiedlichen Akku-Paketen an den Start gebracht. Transportaufgaben für Mensch oder Material werden künftig auch ohne Verbrenner erledigt, los geht’s "theoretisch" ab 41.354 sowie 53.800 Euro im Falle des elektrischen Zafira.

Damit liegen die Stromer satt über den konventionell angeschobenen Pendants, indes wollen ja auch aktuelle Förderzuschüsse berücksichtigt werden. Die wiederum reduzieren die Gestehungskosten, wir bleiben mal beim E-Zafira, auf 45.825 Euro.

Hintergrund Opel Zafira-e Life/Vivaro-e Van/Leichtes Nutzfahrzeug in drei Längen (4,6/4,95/5,3 m), Höhe: 1890 bis 1940 mm, Breite: 2010/2204 mm (Außenspiegel ein/ausgeklappt); E-Motor: 100 kW/136 PS bei 3 673-10 000 U/min, max. Drehmoment: 260 Nm bei 300 – 3673 U/min, Automatik-Elektroantrieb mit fester [+] Lesen Sie mehr Opel Zafira-e Life/Vivaro-e Van/Leichtes Nutzfahrzeug in drei Längen (4,6/4,95/5,3 m), Höhe: 1890 bis 1940 mm, Breite: 2010/2204 mm (Außenspiegel ein/ausgeklappt); E-Motor: 100 kW/136 PS bei 3 673-10 000 U/min, max. Drehmoment: 260 Nm bei 300 – 3673 U/min, Automatik-Elektroantrieb mit fester Übersetzung, Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h, 2 Batteriegrößen: 50/75 kWh, Reichweite: 230-330 km, Preise: ab 41 354/53 800 Euro (brutto, ohne Förderungen).

[-] Weniger anzeigen

Auf Sprit verzichten die beiden Elektro-Kumpels natürlich, hier werden statt dessen Batterien mit 50 beziehungsweise 75 Kilowattstunden zwischen die Achsen gepackt, das Fundament des gedoppelten Neuzugangs stammt aus dem PSA-Regal, die Plattform hört auf den Namen EMP2. Darauf aufgesattelt haben die Hessen im Falle des elektrifizierten Zafira einen opulenten Mannschaftstransporter mit maximal neun Sitzplätzen, was ihn für den Einsatz als Großraumtaxi prädestiniert. Der Vivaro wiederum gibt den Alleskönner, der seine Laderaumtalente gerne auch im gewerblichen Einsatz zur Vorführung bringt. Vor allem hier macht sich die Auswahl zwischen drei verschiedenen Längenstufen positiv bemerkbar. Was darf‘s denn sein: 460, 495 oder 530 Zentimeter?

Die Gesamthöhe liegt bei rund 1,90 Metern, Garagen oder Tiefgaragen dürfen zumeist angesteuert werden, es kommt aber auf die exakte Ausführung an. In Heidelberg steht einem mitunter der Keller des Karlsplatzes offen, hier liegt die Einfahrthöhe bei exakt 1,9 Metern: Mit Schlechtwegepaket oder der Option erhöhter Zuladung kann der Zafira jedoch vier Zentimeter drüber liegen. Also besser genau schauen, bevor es an der Decke kratzt. Und wo wir es schon mit den Zahlen haben: 1,2 Tonnen Nutzlast und noch eine Tonne am Agrarhaken sind machbar.

Den Laderaum des als Kastenwagen Cargo, als Doppelkabiner, als Kombi fürs Team und als Basis für Sonderaufbauten erhältlichen Vivaro-e vollrümpeln, oder den Kegelclub ins Innere des elektrischen Zafira bitten, das ist also rasch geschehen. Die Stromspeicher hingegen sind etwas gemächlicher. Wer an die Schukosteckdose rollt, der muss etliche Stunden einkalkulieren, das macht also nur im Notfall oder bei sehr langen Nachtstationen Sinn. Am anderen Ende der aktuellen Möglichkeiten freut sich der elektrifizierte Mensch über satt aufgebürstete Gleichstrom-Schnellladesäulen, die 100 Kilowatt übern Tresen reichen. Dann genügt eine halbe Stunde, beim großen Akku sind es 45 Minuten, um die aus 18 beziehungsweise 27 Modulen aufgebauten Akkus zu 80 Prozent vollzuballern.

Fahren geht natürlich auch. Und das sehr unspektakulär, wie es sich für ein E-Auto gehört. Für Schub sorgt generell ein Synchronmotor mit 136 PS und 260 Newtonmetern, die bauarttypisch über einen wahren Drehzahlteppich ausgebreitet werden. Quasi ab "Standgas" – okay, es sind 300 Touren – schiebt der E-Opel keineswegs verhalten voran. Selbst auf die Autobahn darf man sich trauen, erst bei 130 wird abgeriegelt: Auf dem Tacho werden dann auch mal 137 Stundenkilometer vermerkt, doch sinkt bei derartigen Einlagen rasch die Reichweite.

Selbige kann man durch vorausschauendes Fahren ordentlich verlängern, die Technik bietet zudem die Wahl zwischen drei Modi. Denn unterhalb von "Power" genügen zumeist auch "Normal" oder "Eco" für das Mitschwimmen im Verkehr, per Knopfdruck werden Leistung und Drehmoment auf 80 kW/210 Nm sowie 60 kW/190 Nm gedrosselt, und auch die Heizleistung wird reduziert.

Und natürlich lässt sich der Verbrauch auch via Rekuperation drosseln. Laut Datenblatt sind 230 bis 330 Kilometer Reichweite machbar, betrachtet man den reinen Innenstadteinsatz, können es bis zu derer 477 sein, für die allermeisten Gewerbetreibenden genügt das.

Und genau hier liegt denn auch der primäre Einsatzzweck der beiden Stromer, die vor allem für den innerstädtischen oder urbanen Nahbereich Sinn machen, das Handwerk oder auch Hotels, wir hatten es schon angesprochen, werden sich die Preislisten und natürlich auch die Folge- und Unterhaltskosten sehr genau anschauen. Verkauft werden beide Modelle bereits.