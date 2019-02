Von Daniel Hund

Heidelberg. "Oha, der Passat sieht aber mal klasse aus." Der Bekannte aus dem Fitnessstudio ist angetan, läuft auf und an, mustert die schicke Limousine genau. Das Problem: der Passat ist gar kein Passat, sondern ein Arteon. Aber zumindest die Marke ist die gleiche: Entstanden ist das gute Stück in den Werkshallen von Volkswagen.

Er ist quasi die Antwort auf den CC und den Phaeton, die beide 2016 eingestellt wurden. Der Arteon ist seit Mitte 2017 am Start. Also noch recht neu am Wolfsburger VW-Himmel. Kaum draußen, gab’s dann aber auch schon den ersten Preis: Im Premierenjahr 2017 staubte der Arteon in der Kategorie Mittel- und Oberklasse das "Goldene Lenkrad" ab. Optisch ist er auch ein echter Hingucker. Ein Mix aus Limousine und viertürigem Coupé.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Zylinder: 4 Hubraum (ccm): 1968 Maximale Leistung (PS): 190 Maximale Leistung (Nm): 400 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 7,8 Antriebsart: Allrad Kofferraumvolumen (l): 563 bis [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Zylinder: 4 Hubraum (ccm): 1968 Maximale Leistung (PS): 190 Maximale Leistung (Nm): 400 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 7,8 Antriebsart: Allrad Kofferraumvolumen (l): 563 bis 1557 RNZ-Testverbrauch (l): 6,3 Leergewicht (kg): 1725 CO2-Emission (g/km): 134 Schadstoffeinstufung: Euro 6c Preis (Euro): 48.050

Vorschusslorbeeren sind das eine, die Wahrheit liegt aber bekanntlich immer auf der Straße. Im RNZ-Fall: rings um Heidelberg. Der erste Eindruck: Diese Front hat was, verleiht dem Arteon ein markantes Gesicht, ein athletisches Antlitz. Kühlergrill und Frontscheinwerfer wirken fast so, als würden sie miteinander verschmelzen. Der Hüftschwung ist grazil, die rahmenlosen Scheiben runden den selbstbewussten Auftritt perfekt ab.

Motoren hat VW einige im Programm. Die RNZ war mit einem Allrad-Diesel unterwegs. Genauer: mit dem Arteon 2,0l TDI 7-Gang DSG R-Line. 190 PS schlummern bei ihm unter Haube, das maximale Drehmoment liegt 400 Newtonmeter und von 0 auf 100 km/h geht es in 7,8 Sekunden. Wer es darauf anlegt, knackt die 230 km/h-Marke. Während der RNZ-Testfahrten wurde an der aber nicht mal ansatzweise gekratzt. Auftrumpfen konnte der Arteon trotzdem. Und zwar mit seinem Allradantrieb. Anfang letzter Woche war der Gold wert. Im vorderen Odenwald trotzte er dem plötzlichen Wintereinbruch. Während andere Verkehrsteilnehmer mit durchdrehenden Reifen liegen geblieben sind, schob sich der Arteon wie ein Schneepflug durch den Pulverschnee. Ein wenig leid konnte er einem dabei trotzdem tun - vor allem die schicken Alufelgen.

Weiter mit dem Innenraum: Die R-Line-Ausstattung lässt kaum Wünsche offen. Sportlich und edel zugleich geht es im Arteon zu. Gereist wird auf Sportsitzen, die einen guten Seitenhalt bieten. Das Platzangebot ist ordentlich. In der ersten Reihe ist Beinfreiheit angesagt. Dahinter sitzt es sich ebenfalls noch bequem. Menschen mit einem Gardemaß über 1,90 m müssen hingegen ein wenig die Köpfe einziehen, was mit der flach nach hinten abfallenden Dachlinie zusammenhängt. Wie heißt es doch so schön: Wer schick sein will, muss leiden.

Los geht das Arteon-Vergnügen bei 38.400 Euro. Für die getestete Version müssen rund 10.000 Euro draufgelegt werden.