Von Daniel Hund

Heidelberg. Mit der Farbe ist es immer so eine Sache. Der eine mag’s dezent, eher unauffällig. Dem anderen kann es dagegen nicht peppig genug sein. Audi hat für beide Typen passende Farbtöne im Angebot. Doch einer ist sprichwörtlich der Knaller. Turboblau nennt er sich. Das ist ein Lack, bei dem man einfach nicht wegschauen kann, der den Audi quasi schon im Stand zu einer Rakete macht. Turboblau eben. Und zum TTS Coupé passt er wie die Faust aufs Auge. Oder wie es der Mann an der Autobahn-Raststätte sagte: "Mit dem kannste das Licht nachts auslassen!" Kannste vielleicht, darfste aber nicht.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Audi TTS Coupé

Hubraum (ccm): 1984

Antrieb: Allrad

Getriebe: 7-Gang-S tronic

Maximale Leistung (PS): 306 bei 5400 U/min

Maximales Drehmoment (Nm): 400

Kofferraumvolumen (l): 305 - 712

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,5

Testverbrauch (l): 8,5

Außenmaße (mm): 4191 x 1832 x 1343

CO2-Emission (g/km): 161

Preis (Euro): 55.000

Der TTS also. Schnappt man sich das Datenblatt, wird man zunächst einmal etwas stutzig. 306 PS steht da. 306, waren das nicht schon beim Vorgänger 310? Weniger Pferdestärken nach dem Facelift - und das in einer Zeit, in der es in der Autoindustrie vor allem eine Leitmaxime zu geben scheint: Nämlich höher, schneller und weiter. Des Rätsels Lösung: "Schuld" ist der Partikelfilter für Euro 6d-Temp.

Doch mit dem TTS zeigen die Herren der Ringe eben, dass weniger manchmal mehr ist. Dank einer Zugabe von 20 Newtonmetern - von 380 auf 400 - hat die S-Variante des Kult-Coupés ordentlich Feuer unter dem Hintern. Die Zweiliter-Maschine erzeugt jede Menge Fahrspaß. Als gelungen kann man auch die Arbeit der Sound-Ingenieure bezeichnen, die haben das Kunststück fertig gebracht, eine Akustik zu kreieren, die dem TTS sehr gut zur Gesicht steht: Ein feines Grummeln, das anders als bei so manchem Konkurrenten gar nicht künstlich klingt.

Es ist ein Genuss diesen dezenten Klängen zu lauschen, wenn man die Zügel mal etwas anzieht. Und die kann man gewaltig anziehen. Erst bei 250 km/h ist Schluss mit Vortrieb - und selbst bei einer solch ambitionierten Geschwindigkeit liegt der TT noch sicher auf der Straße. Auf kurvigem Terrain verhält sich das ähnlich. Spitzen Kehren fiebert er förmlich entgegen. Besonders auffällig: So sehr man den TTS auch scheucht, eine große Portion Restkomfort ist immer gegeben.

Genau wie die Sicherheit. Denn der TTS ist eines dieser Autos, das so ziemlich jeder ans Limit treiben kann. Schnell fahren wird hier recht leicht gemacht. Was wiederum für ein perfekt durchdachtes und ausbalanciertes Auto spricht.

Rein optisch hat sich nach dem Facelift im vergangenen Jahr nicht wirklich viel getan. Stehen sich der alte und neue TT gegenüber, stechen natürlich trotzdem ein paar Dinge ins Auge. Gerade der Singleframe-Kühlergrill wurde perfektioniert. Die 3-D-Optik ist jetzt ausgeprägter, futuristischer.

Hinzu kommt ein überschaubarer Durst. Audi spricht von 7,1 Litern, was rings um Heidelberg nicht zu halten war. Dafür aber akzeptable 8,5 Liter. Für ein Auto mit diesen Fahrdaten ist das aller Ehren wert.