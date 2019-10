Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist noch gar nicht so lange her, da fristete Mitsubishi in Deutschland eher ein Schattendasein. Die Neuzulassungen bewegten sich in einem überschaubaren Rahmen, pendelten sich irgendwo um die 20.000 pro Jahr ein. Eine Bilanz, die den japanischen Automobil-Riesen nicht zufriedenstellen konnte. Mittlerweile, rund sechs, sieben Jahre später, hat sich der Wind gedreht. Die Zahlen haben sich mehr als verdoppelt. Was sich belegen lässt: Zwischen Januar und September 2019 wurden hierzulande schon 40.399 Mitsubishis neu zugelassen. 2018 waren es knapp 51.000.

TECHNISCHE DATEN Zylinder: 4 Hubraum (ccm): 2268 Maximale Leistung (PS): 148 Maximales Drehmoment (Nm): 388 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 193 Anrieb: Allrad Kraftstoff: Diesel Testverbrauch (l): 7,4 CO2-Ausstoß (g/km): 183 Leergewicht (kg): 1785 Kofferraumvolumen (l): 359 - 1140 Preis (Euro): 31.950 Startpreis (Euro): 20.990



Zufall? Sicher nicht. Einen entscheidenden Anteil am Aufschwung hat ein ganz bestimmtes Modell: der Eclipse Cross. Ein Kompakt-SUV, das seit 2018 vom Band rollt, und perfekt ins aktuelle Autozeitalter passt. Der erste Eindruck? Ein Coupé in Hoch. Im SUV-Style. Die Dachlinie fällt stark nach hinten ab, macht den Eclipse Cross zu einem schnittigen Zeitgenossen, der ankommt: Bereits im Premierenjahr 2018 wurden in Deutschland knapp 10.000 Modelle verkauft.

Es darf hier übrigens kein Missverständnis entstehen, der "Eclipse Cross" hat nichts mit dem alten "Eclipse" zu tun, der zwischen 1990 und 2012 von Mitsubishi gebaut wurde. Der war eine echte Sportskanone. Flach wie eine Flunder und ganz schön zackig.

Der Eclipse Cross bedient eine andere Klientel. Menschen, die gerne höher sitzen, die gerne viel Auto um sich herum haben. Und genau hier kennt sich Mitsubishi aus. Geländegänger sind seit Jahren eine Spezialität des Automobil-Giganten mit Hauptsitz in Tokio. Auch aktuell hat man mit dem ASX, dem Outlander und dem Pick-up L200 weitere robuste Modelle im Angebot.

Dennoch begab man sich mit dem Eclipse Cross gewissermaßen auf eine neue Fährte, drehte ganz bewusst am Glamour-Rad. Die Front bekam eine Extraportion Chrom mit auf die Reise, die Seitenpartie wirkt charakterstark, leicht verspielt. Und ja, besonders stolz ist man bei Mitsubishi auf das Hinterteil. Selbst spricht man von einem "dynamischen Heck", von einem echten "Design-Highlight". Vor allem die stark geneigte Heckscheibe und die LED-Rückleuchten stechen sofort ins Auge, machen den Cross unverwechselbar.

Starke Optik, dürftiger Komfort - genau das ist häufig das Problem vieler Schönlinge auf vier Rädern. Schnittige Kurven sorgen für ein schlechtes Raumangebot. Beim Eclipse Cross ist das anders. Beinfreiheit wird groß geschrieben. Ein Urlaub mit vier Erwachsenen an Bord? Kein Problem. In der ersten und zweiten Reihe kann man es sich bequem machen. Lediglich der eine oder andere Bikini muss vielleicht im heimischen Schrank bleiben: 466 Liter schluckt der Kofferraum, was bei einer Gesamtlänge von 4,40 Meter aber eigentlich trotzdem kein schlechter Wert ist. Legt man die hintere Sitzreihe um, haben 1140 Liter Platz.

In Sachen Motorisierung sind momentan zwei Varianten am Start. Ein Benziner mit 163 und ein Selbstzünder mit 148 PS. Die RNZ war mit dem Diesel unterwegs. Ein entspannter Zeitgenosse, der sich auch für die Langstrecke eignet. Fast geräuschlos gleitet man dahin. Wer es darauf anlegt, kann aber auch mal auf die Tube drücken: Der 2.2-Liter-Vierzylinder knackt die 100 km/h nach 11,7 Sekunden und kann bis zu 193 km/h schnell sein. Die Acht-Gang-Automatik sorgt für geschmeidiges und recht sparsames Fahren: Während der Testfahrten begnügte sich der Eclipse Cross mit 7,4 Litern.

Los geht der Cross-Spaß ab 20.990 Euro. Wer den Diesel will, ist ab rund 25.000 Euro dabei und ist dann stolzer Besitzer der Diamant+-Edition.

> Fazit: Der Eclipse Cross überzeugt. Optisch und platztechnisch. Zu meckern gibt es nicht viel. Ein Kritikpunkt ist sicher die eher schlechte Sicht nach hinten, was mit der Bauweise zusammenhängt. Oder anders: Wer schön sein will, muss leiden.