Von Axel F. Busse

Heidelberg. Die Freude am Gasgeben ist vielen Autofahrern vergangen. Steigende Spritpreise, Fahrverbote und nun auch noch eine Debatte über die CO2-Steuer. Doch es gibt Möglichkeiten, wenigstens mit einem etwas weniger schlechten Gewissen beherzt aufs Pedal zu treten: Erdgas-Autos. Der neue Golf Variant TGI mag vielleicht nicht das aufregendste Auto sein, das unter dem VW-Logo unterwegs ist, aber eines der vernünftigsten. Im RNZ-Praxistest haben wir ihn auf seine Alltagstauglichkeit getestet.

Obwohl nach den offiziellen Volkswagen-Verlautbarungen die Elektrifizierung des Pkw-Angebots absoluten Vorrang hat, wird eher unauffällig auch weiter auf Erdgas-Antrieb gesetzt. Das ist umweltfreundlicher als Benzin oder Diesel, das Nachtanken geht viel fixer vonstatten als bei E-Mobilen und der Kraftstoff ist dank Steuervorteil obendrein billiger als die flüssigen Energieträger. Gerade hat VW dem Golf Variant einen neuen Gas-Motor spendiert. Der Vierzylinder hat 1,5 Liter Hubraum und leistet 130 PS.

"TGI" lautet deshalb sein Typen-Kürzel, was für "Turbo Gas Injection" steht. Serienmäßig ist das Fahrzeug mit einem 7-Gang-Direktschaltgetriebe ausgestattet, was den Preisunterschied von 5025 Euro zum gleichstarken Benziner-Modell mit Handschaltung zwar nicht wettmacht, aber die zusätzliche Erdgas-Anlage hat schließlich auch ihren Preis. Die Drucktanks haben ein Volumen von 17,3 Kilogramm, denn Erdgas wird nicht in Litern gemessen.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN

Länge (mm): 4567

Breite (mm): 1799 (ohne Spiegel)

Höhe (mm): 1496

Radstand (mm): 2620

Motor: 1.5 Liter Vierzylinder-Ottomotor

Hubraum (ccm): 1498

Leistung in PS (KW): 130 (96) bei 5000 - 6000 U/min

Max. Drehmoment (Nm): 200 bei 1400 U/min

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 206

Beschleunigung 0-100 km/h (sek.): 9,6

Testverbrauch: 4,1 kg Erdgas/100 km

Gewicht, Herstellerangabe (kg): 1370

max. Zuladung (kg): 500

Basispreis (Euro): 31.480

Ganz ohne Benzintank kommen die TGI- oder CNG-Autos ("Compressed Natural Gas") nicht aus, denn dem Tankstellennetz fehlt noch die Engmaschigkeit wie beim herkömmlichen Kraftstoff. Beim Golf Variant sind neun Liter Benzin an Bord, das reicht in der Praxis für wenigstens 120 Kilometer. Dafür brauchen die Besitzer eines Variant TGI oder anderer Erdgas-Pkw keine Angst vor Fahrverboten zu haben. Der CO2-Ausstoß ist geringer, Feinstaub oder Stickoxide fallen so gut wie nicht an. Geringe Schadstoff-Emissionen wirken sich bekanntlich positiv auf die Kfz-Steuer aus.

Der Golf Variant ist zurecht als unkompliziertes, handliches und vielseitiges Auto bekannt. Der Testwagen der Linie "Comfortline" verfügte ab Werk über 16-Zoll-Leichtmetallräder, Multifunktions-Lenkrad, Notbremsassistent mit Fußgänger-Erkennung, Funk-Zentralverriegelung und Reifendruck-Kontrollanzeige. Als recht kostspieliges Extra ist das das Navigationssystem "Discover Pro" anzusehen (+1995 Euro), es beeindruckt aber mit einer guten Bedienbarkeit und erstaunlicher Detailtiefe der Grafik. Ebenfalls nicht ganz billig ist das Fahrer-Assistenzpaket "Plus" (2540 Euro), das jedoch von Abbiegelicht und Abstands-Tempomat über LED-Scheinwerfer und Regensensor bis hin zu Stau-, Auspark-, Spurhalte- und Totwinkel-Assistent so ziemlich alles enthält, was das Autofahren sicherer macht.

Die Cockpitausstattung unterscheidet sich insofern von den herkömmlich angetriebenen Modellen, als dass es zwei getrennte Anzeigen für CNG- und Benzinbetrieb gibt. Kompromissbereitschaft ist lediglich beim Kofferraumvolumen vonnöten, denn wegen der Gastanks sinkt die Größe des Kofferraums um 89 Liter auf 291. Bei umgelegten Rücksitzen stehen 1181 Liter zur Verfügung. Dank normierter Anschlüsse ist das Betanken genauso einfach wie mit Benzin. Ventil aufstecken und verriegeln, mit einer Taste an der Säule wird die Druckbefüllung gestartet. Bei den gegenwärtigen Preisen ist ein voller Tank für unter 20 Euro zu haben, die Reichweitenanzeige des Testwagens meldete daraufhin 530 km (samt Benzinvorrat).

Der gesamte Testzyklus wurde mit einem Durchschnittsverbrauch von 4,1 Kg/100 km absolviert, was 0,6 kg über dem Katalogwert lag. Umgerechnet auf Euro je Kilometer bedeutet das Kosten von unter 5 Cent/km. Mit 200 Newtonmetern Drehmoment liegt der TGI auf dem Niveau des Sprit-Pendants, allerdings darf man bei diesem Wert kein überschäumendes Temperament erwarten. So ein Kombi ist der Prototyp eines Vernunftautos und die Besitzer hegen selten sportliche Ambitionen. Da macht es auch nichts, dass der Wagen die Herstellerangabe der Höchstgeschwindigkeit (206 km/h) deutlich verfehlte (188 km/h nach GPS-Messung). Holperige Fahrbahn steckt die Federung weg, die Lenkung ist ausreichend direkt.

> Fazit: Bis auf das verringerte Kofferraumvolumen ist der Golf Varaint TGI genauso alltagstauglich wie die anderen Modelle dieses Namens. Zwar ist er etwas teurer als der vergleichbare Benziner, aber bei den Betriebskosten und der Umweltwertung kann das Erdgas-Auto Pluspunkte für sich verbuchen. Wird der Steuervorteil für das Erdgas (derzeit bis 2026) nicht verlängert und kommt die CO2-Steuer, ist zumindest technisch eine Abkehr vom fossilen Brennstoff kein Problem. Mit Biomethan aus regenerativer Energie oder Biogas aus Landwirtschaftsabfällen fährt ein CNG-Auto genauso gut. Beides gibt es schon, nur leider nicht im großindustriellen Maßstab.