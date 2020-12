Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Auch Opel mischt im boomenden SUV-Segment mit, der Grandland X ist hier eine feste Größe. Neben dem konventionell angetriebenen Modell bieten die Hessen inzwischen auch eine Variante mit Plug-in-Hybrid und elektrischem Allradantrieb. Wer flüsterleise durchs Gehölz pirschen möchte, der ist ab 50.690 Euro an Bord des "Hybrid4", den frontgetriebenen Hybrid mit seinen 224 PS offeriert Opel ab 44.190 Euro.

Damit liegen die Teilzeitstromer ein gutes Stück über dem "normalen" Bruder, der ab 27.940 Euro zu haben ist. Allerdings bietet der Plug-in-Hybrid in der allradgetriebenen Vollfettstufe nicht nur satte 300 Pferdchen, sondern auch tatsächlich nutzbare E-Reichweiten. Theoretisch sind es bis zu 59, praktisch ein paar weniger, doch dazu später mehr. Zunächst mal drehen wir eine Runde außen ums Auto, das mit der optional in schwarz gehaltenen Motorhaube, auch das Dach gibt es dann in diesem Farbton, richtig fesch ausschaut. Innen setzt sich der positive Eindruck fort, das Cockpit gefällt mit seiner schwungvollen Linie. Einzig größere Bedienflächen auf dem zentralen Touchscreen könnte man sich wünschen. Und Menschen mit XL-Prankenwerden es schwer haben, den USB-Stecker im tief sitzenden Fach vorn in der Mittelkonsole zu positionieren.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN

Fünftüriger Kompakt-SUV mit el. Allradantrieb. Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4477/1906-2098 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1609/2675 mm, Leergewicht: 1875 kg, Gepäckraum: 390 – 1528 l. Antrieb: 1,6-l-Turbo-Direkteinspritzer mit 147 kW/200 PS + 2 E-Motoren, mit 81,2 kW/110 PS (vo.) + 83 kW/113 PS (hi.), Achtstufen-Automatik. Normverbrauch: 1,3-1,4 l/100 km (WLTP). Testverbrauch: 7,2 Liter Superbenzin + 3,5 kWh/100 Kilometer. Preise: ab 50.690 Euro. Opel Grandland X Hybrid mit Frontantrieb: ab 44.190 Euro.

Doch zurück zum Infotainment, via Touchscreen hat man auch die Batterie im Griff, sie fasst 13,2 Kilowattstunden. Auf Wunsch lässt sich ein Teil der Strommenge für die spätere Verwendung reservieren, beispielsweise für die letzten Kilometer durchs Kurgebiet oder bis zur eigenen Haustür, wo man den Opel flux wieder an den Stecker klemmen sollte, denn nur so macht ein Plug-in-Hybrid wirklich Sinn. Sonnst muss der immerhin 200 PS starke Turbobenziner alleine für Schub sorgen, wobei er trotz eigentlich leerer Batterie mit 7,6 Litern auskommt, nutzt man die Möglichkeiten der Rekuperation mit Köpfchen. Bisschen Vorausschau? Macht Sinn! Wenn es vorne stockt oder die Ampel umspringt, dann geht der Fuß vom Gas und die Energieanzeige in den Ladezustand. Per Wählhebel lässt sich die Verzögerung in zwei Stufen dosieren, wobei der Grandland nicht in dem Maße rekuperiert wie klassische E-Autos, bei denen die Nase gen Frontscheibe wandert, lupft man nur leicht das Gas.

Der Idealfall ist natürlich, wenn der Grandland mit voller Batterie auf die Reise geht, auch in der kalten Jahreszeit fährt man realistische 40 Kilometer rein elektrisch, das reicht für die meisten Alltagsfahrten. Der Verbrauch im reinen E-Modus lag in unserem bei kalter Witterung gefahrenen Test bei rund 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, im Gesamten kamen wir unter Alltagsbedingungen auf einen Schnitt von 7,2 Litern Sprit plus 3,5 Kilowattstunden an nachgeladenem Strom aus der Steckdose auf 100 Kilometer. In Anbetracht der gebotenen Leistung geht das durchaus in Ordnung, wobei das individuelle Mobilitätsprofil einen enormen Einfluss auf die Schnitte hat,.

An feiner Technik fehlt es nämlich mitnichten, unter des Opels schickem Blech werkelt nicht nur der 300 Newtonmeter starke Verbrenner mit seinen 200 PS, sondern auch ein E-Duo. Da wäre das im Getriebe integrierte E-Aggregat mit 110 PS zu nennen, während der an der neu entwickelten Mehrlenker-Hinterachse verbaute E-Motor noch einmal 113 Pferdchen beisteuert. Die Systemleistung liegt bei besagten 300 PS, wobei eine Achtstufen-Automatik auf die Vorderräder wirkt, und der zweite Elektromotor und das Differenzial in die Hinterachse integriert sind, wir haben es also mit einem Elektro-Allradantrieb zu tun. Sehr angenehm: In der zweiten Reihe haben die Füßchen Platz, einen Mitteltunnel gibt es nicht. Wozu auch, Opel pfeift hier auf eine Kardanwelle. Und natürlich ist der Allrad nur auf Wunsch aktiv, eine Wippe offeriert insgesamt vier Gangarten. Hier gibt es den Sportmodus, besagten Allradantrieb, puren E-Schub, aber auch den regulären Hybridantrieb, in dem die Technik die Entscheidungen trifft.

Der Mensch hinterm Volant kann in solchen Momenten die beeindruckende Souveränität des Opels genießen, der sehr selbstbewusst über die Piste zu gleiten vermag, das Fahrwerk ist klar in Richtung Komfort abgestimmt, vor allem in Kurven spürt man indes auch das Gewicht von knapp 1,9 Tonnen. Und selbst den drögen Alltag meistert der Teilzeit-Elektriker, auch wenn der Kofferraum, die Lithium-Ionen-Batterie klemmt unter den Rücksitzen, mit seinen 390 bis 1528 Litern rund hundert kleiner ausfällt als im "normalen" Grandland X. Der fasst 514 bis 1625 Liter. Wie man sieht, hat der Grandland X Hybrid4 eine ganze Menge zu bieten.