Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Sommerurlaub steht an: Drei Kinder, zwei Erwachsene, der Hund und etliche Koffer – und das alles in einem Auto? Hört sich kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht. Es gibt da nämlich ein paar Fahrzeuge, in denen auch eine Großfamilie entspannt und komfortabel weite Strecken zurücklegen kann. Eines dieser Modelle hat Seat im Angebot. Bei den Spaniern hört es auf den Namen Alhambra. Und der ist kein mega-trendiges SUV, sondern ein Van der guten alten Schule.

7,3 Liter im Durchschnitt

Alte Schule trifft es beim Alhambra übrigens recht gut. Die aktuell zweite Generation ist bereits seit 2010 auf dem Markt. Satte zehn Jahre also, was ihn im schnelllebigen Autogeschäft schon fast zu einem Dino macht. Einen ausgezeichneten Dino wohlgemerkt. Denn im Jahr 2011 räumte der Alhambra richtig ab: Die Redaktion der Autobild wählte ihn in der Kategorie Importwagen zum besten Auto der Welt. Unzählige Konkurrenten hatten das Nachsehen.

TECHNISCHE DATEN Zylinder: 4; Maximale Leistung (PS): 177; Getriebe: Siebengang-DSG; Gewicht (kg): 1815; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 9,3; Verbrauch (l): 7,3; Antrieb: Front; CO2-Emission (g/km): 144; Abgasnorm: Euro 6d-Temp; Preis (Euro): 41.715.

[-] Weniger anzeigen

Das letzte Facelift gab es zum Modelljahr 2016. Wer nun meint, der Alhambra wäre somit längst einer fürs Abstellgleis, der täuscht sich. Die RNZ hat die Familienkutsche kürzlich getestet, war mit dem 2.0 TDI unterwegs. Die Eckdaten: 177 PS, 380 Newtonmeter und rund 1,8 Tonnen schwer. Von 0 auf 100 km/h geht es in 9,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h.

Die Straßenlage ist gut. Egal, ob zügig oder gemütlich, der Alhambra steht in allen Situationen für ein erhabenes Fahrgefühl. Gleiten auf der Autobahn mag er besonders gern, ist prädestiniert für die Langstrecke. Und das alles bei einer extremen Laufruhe.

Der angegebene Durchschnittsverbrauch von rund sechs Litern ist natürlich recht ambitioniert. Während der RNZ-Testfahrten war der Seat-Van nicht unter sieben Litern zu bewegen.

Weiter mit dem Innenraum, der sehr aufgeräumt wirkt. Das Platzangebot ist top. Selbst in der zweiten Reihe kann man sich lang machen und dank der Schiebetüren, die sich im Testwagen elektrisch verschieben ließen, auch spielend leicht einsteigen. Auch schick: die großen Fensterfronten.

Die beiden hinteren Sitzreihen lassen sich komplett umlegen. Somit ergibt sich ein Ladevolumen von 2430 Litern, was einen Abstecher zum benachbarten Baumarkt zum Kinderspiel macht. Auch zwei Fahrräder schluckt der Seat Alhambra problemlos.

In Sachen Ausstattung kann man zwischen drei Varianten wählen: Style (ab 35.670 Euro), Excellence (38.520) und FR-Line (40.185). Im Test stand die Topvariante zur Verfügung. Und die hat für den stattlichen Preis von über 40.000 Euro wirklich eine Menge an Bord. Unter anderem eine Müdigkeitserkennung, Totwinkel- und Spurhalteassitent, eine Rückfahrkamera, die bei einem knapp fünf Meter langen Fahrzeug eine gute Investition ist, eine Verkehrszeichen-Erkennung, eine Geschwindigkeits-Regelanlage und einSportfahrwerk.

> Fazit: Ein Schnäppchen ist der Alhambra in der getesteten FR-Line-Variante nicht. Aber das Geld ist gut angelegt. Die Ausstattung lässt kaum Wünsche offen. Auch der Fahrspaß kommt nicht zu kurz und zaubert dem Papa zwischendurch mal ein Lächeln ins Gesicht.