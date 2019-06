Von Daniel Hund

Heidelberg. "Alle Achtung, das ist mal ein Brocken!" Der Mann an der Tankstelle des Vertrauens staunt nicht schlecht, als dieser Riese vor die Zapfsäule rollt. Es ist ein Discovery. Eines dieser Arbeitstiere aus dem Hause Land Rover, die eigentlich fast zu schön zum Arbeiten sind, die auch einen sehr hohen Style-Faktor mit sich bringen. Sonntags, mitten durch die Innenstadt, vorbei an den Szene-Cafés? Mit dem "Disco" kein Problem. Ihm sind die Blicke sicher.

Vielleicht gerade auch deshalb, weil er sich eben nicht ins typische SUV-Raster pressen lässt. Der Discovery ist einer mit Ecken und Kanten. Zeitlos. Charakterstark.

Motor: V6-Diesel

Hubraum (ccm): 2993

Maximale Leistung (PS): 306

Maximales Drehmoment (Nm): 700

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 209

Testverbrauch (l): 9,1

C02-Emission (g/km): 201

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Preis (Euro): 68.900

Startpreis Discovery (Euro): 58.300

[-] Weniger anzeigen

Wobei der stabile Brite sich über all die Jahre natürlich auch gewandelt hat. Los ging alles 1989. Seitdem eilt ihm ein blendender Ruf voraus. Discovery das steht für Unverwüstlichkeit, für einen Arbeiter mit Stil. Seit 2017 ist nun die fünfte Generation am Start. Mit Benzin- und Dieselvarianten. Mitte 2018 kam ein bärenstarker Selbstzünder hinzu. Der SD6. Ein Twinturbo-Diesel mit 306 PS und Gänsehaut-Garantie. Denn mit der Drei-Liter-Maschine unter der Haube wird aus dem 2,3 Tonnen schweren Koloss ein kleines Geschoss, das trotz seiner Größe in beachtlichen 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h stürmt. 700 Newtonmeter sorgen zudem dafür, dass man im Vollgas-Modus mit Nachdruck in die Sitze gepresst wird.

Dass der große Diesel in allen Fahrlagen das Zeug zum treuen Begleiter hat, zeigte der Discovery während der RNZ-Testfahrten. Egal, ob auf der Autobahn oder auf kurvigen Landstraßen. Der Spaßfaktor war hoch. Hat man es mal wirklich eilig, marschiert der Discovery recht zügig auf seine Höchstgeschwindigkeit von 209 km/h. Den Geldbeutel schont das natürlich nicht. Pendelt man sich hingegen auf längeren Autobahn-Ausflügen zwischen 150 und 160 km/h ein, ist ein Durchschnittsverbrauch von rund neun Litern realistisch.

Nichts zu meckern gibt es im guten Stück. Vieles erinnert an seinen teureren Bruder, den Range Rover. Feine Materialien sind verbaut. Gereist wird auf Ledersitzen, die edel und bequem zugleich sind. Ja, und dann ist da auch noch dieser Platz. Selbst in der zweiten Reihe wird Beinfreiheit groß geschrieben. Legt man die hintere Sitzreihe um, entsteht eine Ladefläche von bis zu 2500 Litern, was sich gerade bei einem kurzen Abstecher zum benachbarten Baumarkt auszahlt.

Zum Fahrgefühl: Im vorderen Odenwald sind die Straßen nicht überall in einem Topzustand. Manchmal folgt Schlagloch auf Schlagloch. Für den Discovery kein Problem. Dank Luftfederung bügelt er jede Unebenheit gekonnt aus. Über einen Knopf in der Mittelkonsole kann in Sachen Fahrsystem noch nachjustiert, zwischen "Gras/Schotter/Schnee", "Schlamm", "Felsen" und "Normal" gewählt werden.

Bleiben die Zugeigenschaften, die für viele Kunden das Kaufargument schlechthin sind. Der Discovery kann 3,5 Tonnen an den Haken nehmen und überzeugt mit einem Anhänger-Assistenten, der das Rückwärtsfahren erleichtert.