Heidelberg. "Mein Maserati fährt 210." Eine Liedzeile, die eigentlich jeder kennt. Sie stammt aus dem Song "Ich will Spaß", mit dem Pop-Sänger Markus 1982 die deutschen Charts stürmte, sich bis auf den ersten Platz vorschob. Spaß hatte er damals offenbar nicht im Porsche oder im Ferrari, nein: im Maserati.

Und das scheint einigen Sängern so zugehen. Immer wieder taucht die Edelschmiede mit dem legendären Dreizack in Liedern auf. Jüngstes Beispiel: Im Oktober 2018 kletterte "500 PS" mit der Songzeile "alles mattschwarz, Maserati GT S" von Bonez MC & RAF Camora auf Rang eins in Deutschland. Die Musik ist sicher nicht jedermanns Sache, der zweite Künstlername eher auch nicht, aber eines lässt sich eben nicht weg diskutieren: Der Name Maserati wird immer wieder ganz bewusst eingebaut, ist ein Teil des Erfolgs.

Hubraum (ccm): 2987, Zylinder: 6, maximale Leistung (PS): 275, maximales Drehmoment (Nm): 600, Antrieb: Heck, Getriebe: Acht-Gang-Automatik, Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 6,4, Verbrauch (l): 7,8, Abgasnorm: Euro 6d-Temp; Preis (Euro): 101.200. Maserati Quattroporte SQ4

Hubraum (ccm): 2979, Zylinder: 6, maximale Leistung (PS): 430, maximales Drehmoment (Nm): 580, Antrieb: Allrad, Getriebe: Acht-Gang-Automatik, Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,8, Verbrauch (l): 12, Abgasnorm: Euro 6d-Temp, Preis (Euro): 117.200.

Bleibt die Frage, was ist es, das diese Marke so faszinierend macht? Ein kurzer Blick zurück: 1. Dezember 1914, Bologna, Via de‘ Pepoli 1. Mitten in der italienischen Universitätsstadt gründeten die Brüder Maserati eine kleine Autowerkstadt. Es war die Geburtsstunde der Marke Maserati. Bereits während des 1. Weltkrieges wurden eigene Karosserien entworfen. Ein paar Jahre später war man schon dick im Geschäft: Weltweit wurden Rennwagen und Fahrzeuge mit Straßen-Zulassung abgesetzt.

Legendäre Modelle verließen seitdem die Produktionshallen. Und eines wird bis heute gebaut: der Quattroporte. Auf Deutsch: Vier Türen - stimmt, klingt auf Italienisch irgendwie besser.

Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde er 1963 auf dem Turiner Autosalon - und zwar mit Pauken und Trompeten. Denn der Quattroporte kam, sah und siegte, war prompt die schnellste Limousine der Welt. Acht Zylinder und ein Hubraum von 4,2 Litern entfesselten 260 PS. Der Aufschrei war groß. 260 PS damals fast unvorstellbar, heute sind selbst einige Varianten des VW Golf schneller.

Seit 2013 hat Maserati die sechste Generation des Quattroporte am Start. In diesen sechs Jahren wurden mittlerweile über 24.000 Exemplare verkauft. 2017 gab es ein Facelift, bei dem in einigen Bereichen nachgebessert wurde. Unter anderem auch in Sachen Design: Der Kühlergrill wurde neu geformt, ist jetzt etwas spitzer, angelehnt an das Concept-Car Alfierie. Motoren hat die Kultschmiede für den Quattroporte aktuell zwei im Angebot. Einen 3,0 Liter Diesel mit sechs Zylindern und 275 PS sowie den sogenannten SQ4, ein 3,0l-V6-Twin-Turbo mit 430 PS und Allradantrieb.

Entscheidet man sich für den Quattroporte, kann man zudem zwischen zwei weiteren Varianten wählen. Den Ausstattungslinien GranLusso und GranSport. Im GranLusso wird Luxus groß geschrieben. Edelste Materialien werden verbaut. Im Innenraum setzt Maserati deshalb auf einen echten Ausstattungsprofi: Ermenegildo Zegna, das berühmte Modehaus aus Mailand, hat ein spezielles Paket zusammengestellt und sorgt für ein atemberaubendes Ambiente. Zum Einsatz kommen unter anderem das offenporige Edelholz Radica und verschiedene Seidenstoffe.

Beim GranSport ist die sportliche Note noch ausgeprägter: Pedale aus Edelstahl, ein neu konzipiertes Sport-Lenkrad, das aus Leder oder Carbon erhältlich ist, sowie Schaltwippen aus Aluminium gehören unter anderem zum speziellen Sportpaket.

Assistenzsysteme sind ebenfalls reichlich im Angebot: Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhalte-Assistent, Brems-Assistent, Surround-View-Kamerasystem, Auffahrwarnsystem ...