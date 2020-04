Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Manche Hersteller bieten Elektrofahrzeuge parallel zum Verbrenner an, Seat hingegen macht den radikalen Schnitt. Eben gab es den Mii noch mit konventionellem Motor, jetzt übernimmt eine E-Maschine das Zepter, und das ab 14.080 Euro, berücksichtigt man alle Zuschüsse. Grund genug, sich den kleinen Stromer etwas näher anzuschauen.

Wobei man sich fürs Schauen durchaus Zeit nehmen muss, rein äußerlich hat sich der nur 3,57 Meter lange Katalane nicht verändert, die Hülle ist bekannt und wirkt immer noch zeitgemäß. Den Unterschied markieren lediglich Schriftzüge an den Flanken und am Heck, und auch der Tankdeckel findet sich an gewohnter Stelle. Dahinter warten nun aber Steckdosen, der E-Seat ist für das Laden zu Hause wie auch für das Vollballern an der Schnellladesäule ausgelegt, sie dröhnt den 32,3 Kilowattstunden fassenden Speicher in einer Stunde auf 80 Prozent voll.

TECHNISCHE DATEN Dreitürer, Kleinstwagen, 4 Sitzplätze, L/B/H/Radst.: 3556/1645/1481/2638; 2421 mm; Leergew.: 1235 kg. Permanentmagneterregte Synchronmaschine (PSM), 1-Gang-Getriebe, 61 kW/83 PS, Normverbrauch (NEFZ/WLTP): 12,7-12,9/14,4-14,9 kW/100 km, Testverbrauch: 15 kW/100 km; Preise Seat Mii electric: ab 20650/14080 (unter Berücksichtigung aller Förderungsmaßnahmen durch Hersteller und Staat).

Das reicht laut Datenblatt für 260 Kilometer, wobei sich die Realität erfreulich eng an die Papierwerte hält: Selbst zügige Ritte treiben den Schnitt nur selten über 18 Kilowattstunden, so kommt man 180 Kilometer weit. Und dabei sind die technischen Möglichkeiten noch ungenutzt, lässt sich das System doch auf "Eco" oder "Eco+" eintakten, was Leistung oder Heizung massiv herunterfährt. Zudem bietet der zentrale Schaltknüppel die Möglichkeit einer vierstufigen Rekuperation, was den Akku schon an kurzen Gefällestrecken saftig nachlädt. Wer es drauf anlegt, Ampelrennen bleiben lässt und die Heizung schont, der kommt mit einem Schnitt von 13 kWh oder weniger aus.

Wer sich hingegen normal im Verkehr bewegt, und es gerne warm um die Füße hat, der kann mit einem Schnitt von 15 Kilowattstunden durch die Woche rollen, bei rund 35 Cent, die man für einen Heidelberger Privathaushalt als Kilowattpreis annehmen kann, sind das rund fünf Euro auf 100 Kilometer. Die bei einem E-Auto deutlich geringeren Wartungs- und Unterhaltskosten dürfen jedoch nicht vergessen werden. Am Preis wurde übrigens auch in Sachen Navi geschraubt, den Job übernimmt das in die vorgesehene Halterung geklipste Mobiltelefon, hat ja fast jeder eins.

Moderne Zeiten eben, und auch auf die E-Technik muss man sich einlassen, doch wird beispielsweise aus dem Spiel mit der Rekuperation im Handumdrehen ein Sport, selbst die letzten Meter vor der Ampel werden zur Energierückgewinnung genutzt. Und wenn die Ampel ergrünt, schnürt der kleine Spanier mit Vehemenz davon: Den Spurt aus dem Stand meistert er vorbildlich, nach 3,9 Sekunden wird Tempo 50 erreicht, nach insgesamt 12,3 Sekunden die Marke von 100. Die 83 PS leistende E-Maschine hat mit den 1235 Kilo Leergewicht überraschend wenig Arbeit, das Spitzentempo liegt bei 130 Stundenkilometern. Nur zur Info, falls es einen doch mal auf die A5 oder A6 zieht. Doch dafür ist der kleine, ganz klar für das urbane Umfeld gebaute Seat nicht gedacht.

In selbigem reisen zwei Ladekabel mit: Eins fürs Nachfassen an der Schukosteckdose, eines für die bekannte Wallbox, wie sie inzwischen auch in Parkhäusern zu finden ist. Beispielsweise stehen im P12 an der Heidelberger Bergbahn Zapfsäulen bereit: Die normale Parkgebühr muss man natürlich trotzdem zahlen, wobei das kostenlose Stromfassen in Heidelberg nur theoretisch machbar war. So nett der Pförtner auch Beistand gewährte, die Energie mochte erst nach dem Freischalten mittels Bezahlkarte fließen.

Und selbst die half bei einer Proberunde in die kurpfälzische Amtsstadt Bretten nicht weiter, an der Rathaus-Stromtankstelle verzweifelten wir ebenso wie der Fahrer eines anderen Elektroautos aus Ludwigsburg. Klare Sache also: Ohne gesicherten "Ladehafen" kann die E-Mobilität noch immer einen gewissen Grimm verursachen.

Doch lassen wir das, dem Mii kann man das nun wirklich nicht ankreiden. Denn der gibt sich so herrlich bodenständig, dass es eine wahre Freude ist. Er bietet alles, was ein gutes Stadtauto ausmacht, ohne sich in sinnfreien Spielereien zu verlieren. Er konzentriert sich aufs Wesentliche, und ist dank Bonus in einem sehr konkurrenzfähigen Preisrahmen angesiedelt. Anders ausgedrückt: Wann und wie die E-Mobilität ihren Durchbruch erlebt, das kann niemand sagen. Aber ganz sicher wird dem E-Mii die Ehre gebühren, ihr den Weg geebnet zu haben.