Von Daniel Hund

Heidelberg. Renault und Nissan, da war doch was? Richtig, da ist sogar viel: Beide gehören zusammen, bilden seit 1999 eine Allianz, der sich 2016 auch Mitsubishi angeschlossen hat. Klar, dass man sich da austauscht, gemeinsam nach dem Optimum strebt. Beim Nissan Qashqai und dem Kadjar von Renault ist das ganz gut gelungen und kaum zu übersehen. Beide bauen auf die gleiche Plattform und einige wichtige technische Details.

Während der Qashqai bereits seit 2006 auf Kundenfang geht, begann das Kadjar-Abenteuer erst zehn Jahre später – und bereut hat man das bei Renault nicht. In rund drei Jahren wurden weltweit über 450.000 Modelle des Kompakt-SUVs verkauft. 2018 waren es rund 14.000 Kadjars, die in Deutschland ausgeliefert wurden.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1333 Motor: Vierzylinder Turbobenziner Maximale Leistung (PS): 159 PS bei [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1333 Motor: Vierzylinder Turbobenziner Maximale Leistung (PS): 159 PS bei 5000 U/min Maximales Drehmoment (Nm): 260 Nm bei 1750 U/min Beschleunigung 0-100 km/h (s): 9,3 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 210 Antrieb: Front Leergewicht (kg): 1439 Anhängelast (kg): 1500 Kofferraumvolumen (l): 472 - 1478 CO2-Emission (g/km): 137 Testverbrauch (l): 6,8 Getriebe: Doppelkupplungsgetriebe/7 Gänge CO2-Emission (g/km): 137 Preis (Euro): 29.390

Seit Anfang 2019 steht nun eine überarbeitete Variante bei den Händlern. Der Kadjar bekam ein Facelift verpasst, soll so noch mehr Autofahrer von sich begeistern. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Einen Tick dynamischer kommt er angerollt. Der Kühlergrill ist wuchtiger, breiter. Während die Tagfahrlichter nun mit integrierten LED-Blinkern aufwarten. Hinzu kommt eine stylish geformte Dachlinie: Très chic, wie es der Franzose gerne zu sagen pflegt.

Allerdings alles noch zu überschaubaren Preisen. Los geht der Kadjar-Spaß ab 23.090 Euro. Dafür gibt es den TCe 140. Ein Benziner mit 1,4 Litern Hubraum, 140 PS und einer Sechs-Gang-Handschaltung. Die RNZ war mit einem etwas stärkeren Benziner unterwegs, dem TCe 160 EDC. Die Kombination EDC steht für ein Doppelkupplungs-Getriebe. Die Eckdaten: 160 PS, 260 Newtonmeter und eine Endgeschwindigkeit von 210 km/h. Hört sich nach ordentlich Dampf an, muss aber relativiert werden. Schließlich muss ein rund 1,5 Tonnen schweres Gefährt, das knapp 4,50 Meter lang ist, erst mal ins Rollen gebracht werden.

Hat man sich dann aber einmal bei Tempo 150 eingependelt und düst die Autobahn entlang, kann der Kadjar seine Stärken voll ausspielen. Ruhig gleitet er dahin. Recht sparsam ist er noch dazu. Bei den RNZ-Testfahrten reihte sich der Franzose bei 6,8 Litern im Durchschnitt ein – die aber noch zu toppen sein dürften: Nämlich dann, wenn man sich dauerhaft im Eco-Modus bewegt.

Wer beispielsweise im vorderen Odenwald wohnt und mit dem Gedanken spielt, sich einen Renault Kadjar anzuschaffen, weil er auf einen Allradler umsteigen möchte, der muss ein paar Abstriche machen. Allrad-Power bietet Renault nur für seinen stärksten Diesel (149 PS) an. Alle anderen Varianten sind mit einem Frontantrieb unterwegs.

Weiter mit dem Innenraum: Platz gibt’s reichlich. Der Kofferraum schluckt zwischen 472 und 1478 Litern. Wer ab und an im benachbarten Baumarkt unterwegs ist und gerne mal etwas sperrigere Gegenstände von A nach B transportiert, kann die Lehne des Beifahrersitzes umlegen und so Dinge bis zu einer Länge von rund 2,60 Metern einladen. Bis zu 1,5 Tonnen kann er an den Haken nehmen.

Sitzt man das erste Mal im Kadjar, erfreut man sich sofort am weichen Gestühl, an Ledersesseln, die deutlich geschmeidiger daherkommen als noch beim Vorgänger-Modell. Der Wohlfühlfaktor ist hoch – und das Interesse am Touchscreen im Sieben-Zoll-Format schnell geweckt. Über ihn wird das Online-Infotainment-System des Kadjars bedient. Renault nennt es R-Link 2.

> Fazit: Das Facelift des Kadjars hat sich gelohnt. Entstanden ist ein Auto, bei dem kräftig nachgebessert wurde. Die Platzverhältnisse sind sehr gut. Vorne und hinten sitzt es sich bequem und im Kofferraum bekommt man einiges unter. Kurzum: Der Kadjar ist ein gehobenes Mittelklasse-SUV, das praktisch und komfortabel zugleich ist.