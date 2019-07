Von Daniel Hund

Heidelberg. Noch sieht man ihn eher selten - und genau das macht ihn so interessant. Wer mit dem neuen Peugeot 508 SW unterwegs ist, der reist alles, nur nicht unauffällig.

Samstagmittag. Irgendwo zwischen Heidelberg und Stuttgart auf einem Rastplatz. Ein bisschen die Beine vertreten, einen Coffee-to-Go im Rasthof ordern und dann schnell wieder auf die Autobahn - das war der Plan. Doch der wurde durchkreuzt. Denn kaum zurück am schnittigen Kombi mit dem Löwen im Kühlergrill war plötzlich das Gedränge groß. Eine Reisegruppe aus Hamburg nutzte den Bus-Stopp für ein 508-Sightseeing.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Peugeot 508 SW GT-Line 130

Hubraum (ccm): 1499

Maximale Leistung (PS): 130

Maximales Drehmoment (Nm): 300

Antrieb: Front

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 208

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 10,1

Testverbrauch (l): 5,2

CO2-Emission (g/km): 98

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Preis (Euro): 40.350

Einstiegspreis (Euro): 32.950

Das lag einerseits sicher an der Farbe: Perlmuttweiß hat einfach was, wirkt sportlich und edel zugleich. Der Hauptgrund für den Ansturm war aber das schnittige Design. Dieses Heck vor allem: Die LED-Leuchten im Raubkatzen-Look machen Eindruck. Hinzu kommt eine flache, leicht nach hinten abfallende Dachlinie. Stimmt, für eine perfekte Sicht nach hinten ist das eher hinderlich, stört aber nur minimal. Außerdem gilt eben auch im Automobilbau: Wer schön sein will, muss leiden.

Apropos flach: Gerade mal 1,42 Meter ist der 508 SW hoch und somit nochmals um sechs Zentimeter flacher als der Vorgänger. So erinnert er irgendwie an einen Löwen, der sich anpirscht, lauert, um schließlich zum Sprung anzusetzen.

Die nötige Power dafür hat der schicke Franzose. Zur Auswahl stehen zwei Benziner mit 180 und 225 PS sowie drei Selbstzünder: 130, 163 und 177 PS stark. Die RNZ war mit dem kleinen Diesel unterwegs und der reicht völlig aus, um in allen Fahrlagen eine gute Figur zu machen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 208 km/h, die 100-km/h-Marke fällt nach 10,1 Sekunden. Zur Auswahl steht ein Sechs-Gang-Schaltgetriebe und eine Acht-Stufen-Automatik mit der auch der RNZ-Testwagen ausgestattet war.

Ein Heck, das verzückt: Der Peugeot 508 SW von hinten.

Gespannt war die Redaktion vor allem auf den Verbrauch, denn da tauchte bei den technischen Daten doch tatsächlich ein durchschnittlicher Wert von 3,7 Litern Dieselkraftstoff auf. Eigentlich fast unvorstellbar und so war es dann auch. Unter 5,2 Litern war der 508er nicht zu bewegen. Was ihn allerdings eben immer noch zu einem sehr sparsamen Gefährten macht.

Zum Fahrgefühl: Auch das überzeugt. Selbst das Standard-Fahrwerk, das ohne adaptive Dämpfer auskommen muss, bietet einen hohen Restkomfort. Unebenheiten werden selbst bei höheren Geschwindigkeiten gekonnt ausgebügelt. Wer es darauf anlegt, die Höchstgeschwindigkeit von 208 km/h zu knacken, benötigt ein wenig Geduld. Denn es dauert etwas länger, bis der 1,5 Liter Diesel seinen Topspeed erreicht hat. Ist er dann aber erst einmal geknackt, liegt das Auto nach wie vor ruhig auf der Straße.

In der GT-Line-Ausstattung erfreut man sich an vielen Details. Zum Beispiel an einem stylishen Panoramadach, das sich öffnen lässt.

Üppig ist das Platzangebot: Trotz schnittiger Bauweise, die fast schon an einen Shooting Brake erinnert, pendelt sich das Kofferraumvolumen zwischen 530 und 1780 Litern ein. Damit bewegt sich der 508 SW mit vielen Konkurrenten auf Augenhöhe. Ebenfalls erfreulich: Die Ladekante ist nur 63 Zentimeter hoch.

> Fazit: Der Peugeot 508 SW überzeugt mit seinem mutigen Design und guten Fahrleistungen. Vorzüge, die ein Kombi heutzutage aber mitbringen muss, wenn er sich im SUV-Zeitalter behaupten will.