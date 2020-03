Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Seit knapp vier Jahrzehnten war der Corsa so manch einem das erste Auto. Und das verbindet. Seit November ist nun Generation 6 am Start, selbstbewusster als je zuvor. Denn hinter der schicken Schale verbirgt sich einiges an Technik, wie sie bislang nur aus höheren Fahrzeugsegmenten bekannt war. An den Start geht er ab 13.990 Euro.

TECHNISCHE DATEN Kleinwagen/B-Segment, 1,2 Direct Injection Turbo Start-Stopp-Automatik, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4060/1765-1960 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1433/2538 mm; Kofferr.: 309-1081 l; Leergew.: 1165 kg. 3-Zyl.-Benziner mit 1,2 l: 74 kW/100 PS bei 5500 U/min, 205 Nm bei 1750 U/min, Sechsgang-Schaltgetriebe, Vmax 194 km/h, Verbrauch laut Datenblatt: 4,2-4,3 l/100 km, Testverbrauch: 5,9 l/100 km. Preise: 13.990 Euro (5-Türer mit 75 PS-Benziner) bis 23.440 Euro (GS Line mit 130 PS und Achtstufen-Automatik), Diesel ab 19.350 Euro.

Kaum auf dem Markt angelandet, gab es für den neuen Corsa gleich mal ein sattes Schulterklopfen, erneut wurde er als europäischer Preis-Leistungs-Sieger ausgezeichnet. Schon die beiden vorangegangenen Modellgenerationen erklommen diesen Olymp, das will was heißen. Allerdings kann ja auch die Neuauflage mit modernen Zutaten punkten, sowie mit einer wahrlich schnittigen Silhouette, die von der um knapp vier Zentimeter gewachsenen Gesamtlänge profitiert, wobei sich alleine der cW-Wert von 0,29 sehen lassen kann. Der Wagen schaut von der Seite betrachtet fast wie ein Coupé aus, und doch bleibt der Corsa mit 406 Längenzentimetern noch geeignet für ältere Tiefgaragen ohne Kingsize-Plätze, man denke nur an manche in der Heidelberger Altstadt.

Für Schub sorgen, den in Kürze startenden Elektro-Corsa mit seinen 136 PS blenden wir jetzt mal ganz bewusst aus, konventionelle Verbrenner. Da wäre der vierzylindrige Diesel zu nennen, der 102 PS aus 1,5 Litern schöpft, sowie der 1,2 Liter große Benziner-Dreiender, der 75 bis 130 PS leistet. Wem nun jedoch die 75 Pferdchen zu müde, die 130 aber zu furios sind, der sollte sich mal näher mit der goldenen Mitte befassen, den Corsa mit dem äußerst munteren, 100 PS starken Drilling offeriert Opel ab 17.530 Euro. Neu sind freilich alle Motoren, das nur nebenbei.

Und munter ist der Antrieb der Mitte, das ist keine Frage: kernig zumal, alleine der Sound macht Laune, seine Maximalleistung stellt er bei quirligen 5500 Touren bereit. Weil das maximale Drehmoment von 205 Newtonmetern jedoch schon bei 1750 Kurbelwellenumdrehungen anliegt, ist man auf hohe Drehzahlen nicht wirklich angewiesen. Anders ausgedrückt: Man muss nicht – aber wer will, der kann zünftig auf die Autobahn braten. Gerade wegen der tieferen Sitzposition ist das ein launiges Unterfangen, wobei sich der Mensch hinterm Volant auch an der präzisen Lenkung erfreuen wird. Die Direktiven des Steuermanns übermittelt heutzutage ein tief auf der Achse sitzender E-Motor, alles fügt sich hier zu einem mehr als gelungenen Gesamtpaket der Fahrfreude, ohne dass an der Tanke zwingen ein Kater folgen müsste. Unterm Strich bleibt man im Alltag, und trotz gelegentlicher Braterei – okay, auf die Schaltempfehlung sollte man ab und an mal hören – bei unter sechs Litern. Wer es darauf anlegt, der wird auch die Fünf knacken, die Werte des Datenblatts von knapp über vier Litern indes wird man im alltäglichen Verkehr nur schwer erreichen.

An den Start geht Nummer 6 in sieben Varianten, wobei drei der elektrifizierten Ausführung vorbehalten bleiben, die ab 29.900 Euro gelistet ist, und damit deutlich über den traditionellen Antriebsvarianten summt. Dort beginnt die Liste bei besagten 13.990 Euro im Falle der 75 PS starken Basisversion, die sich schlicht "Corsa" nennt. Unseren Vertreter der goldenen Mitte kann man ab der Ausführung "Edition" ordern: Soll das Prädikat "Elegance" ins Spiel kommen, dann sind es 19.630 Euro, mit der optionalen Achtstufen-Automatik wird es einen Tacken teurer. Die wiederum ist beim 130 PS starken, 23.440 Euro teuren Flaggschiff generell verbaut, hier ist zudem die Ausführung "Corsa GS Line" obligatorisch. Den Selbstzünder wiederum gibt es ab 19.350 Euro in den drei höheren Ausstattungslinien, und generell mit der manuellen Sechsgang-Schaltbox, wobei je nach Ausführung verschiedene Assistenz- und Komfortsysteme mit an Bord sind. Man könnte hier eine ganze Liste anlegen, reichend vom erstmals im Kleinwagen-Bestseller installierten Matrix-Licht über die Assistenten für Geschwindigkeit, Parken, Rangieren, Bremsen oder die Müdigkeitserkennung bis hin zum 10-Zoll-Farb-Touchscreen, der Live-Navigation oder dem kabellosen Laden des Mobiltelefons in der dafür vorgesehenen Gummiwanne vor dem Schaltknüppel.

Ein Feature wiederum sei am Ende denn doch noch eigens hervorgehoben, weil es jeden einzelnen der 700 fälligen Euros wert ist. Das Panorama-Sonnendach nämlich, das jetzt, wo das Wetter allmählich milder und frühlingshafter wird, viel Licht ins Innere lässt. Zudem passt es ganz gut zum Charakter des neuen Corsa. Denn der ist einfach fesch geworden.