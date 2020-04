Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Begriff Erfolgsmodell ist schnell mal herausgekramt, wenn es darum geht, ein Auto in ein möglichst perfektes Licht zu rücken. Ob er dann auch immer wirklich passend ist, liegt im Auge des Betrachters. Im Fall des Fiat Panda gibt es da aber wohl keine zwei Meinungen. Produziert wird er seit 1980 – und das mittlerweile in einer gigantischen Stückzahl. Die 7,5-Millionen-Marke hat der kleine Italiener längst geknackt.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Fiat Panda 1.0 Hybrid "Launch" Motor: 3 Zylinder + 3,6-kW-Riemenstarter-Generator Hubraum (ccm): 999 [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Fiat Panda 1.0 Hybrid "Launch" Motor: 3 Zylinder + 3,6-kW-Riemenstarter-Generator Hubraum (ccm): 999 Länge/Breite/Höhe (mm): 3686/1662/1635 Maximale Leistung (PS) : 70 bei 6000/min Maximales Drehmoment (Nm): 92 Nm bei 3500/min Antrieb: Front, Sechs-Ganggetriebe Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 14,7 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 155 Test-Verbrauch (l): 5,6 CO2-Emission (g/km): 90 Preis (Euro): 15.190

[-] Weniger anzeigen

Der Autor dieses Textes saß 1994 zum ersten Mal in einem Panda. Damals ging es zu viert nach Berlin auf die Loveparade. Seitdem hat sich viel getan, wirkte der Panda einst noch wie ein rollender Schuhkarton, kommt er mittlerweile recht stylish um die Ecke. Ein bisschen erinnert er sogar an den 500er, die Knutschkugel aus dem Hause Fiat. Auch, wenn laut der Bekannten aus dem Tennisclub, die seit Jahren ein bekennender 500er-Fan ist, da schon viel Fantasie dazu gehört.

Egal, die Vorzüge des Pandas liegen auf der Hand. Die leicht erhöhte Sitzposition sorgt für eine sehr gute Übersicht und das Platzangebot erst: Selbst in der zweiten Reihe finden zwei Erwachsene problemlos Platz. Klappt man dazu noch die Rückbank um, ergibt sich ein Stauraum von rund 900 Litern. Rekordverdächtig ist zwar auch das nicht, für einen Kleinstwagen aber aller Ehren wert.

Momentan ist die dritte Generation des Pandas am Start. Seit 2011 geht man mit ihr schon auf Kundenfang. Doch seit Januar 2020, quasi pünktlich zum 40. Geburtstag, gibt es eine einschneidende Veränderung: Mittlerweile werkelt nämlich auch ein Mildhybrid mit drei Zylindern unter der Haube. 70 PS und 92 Newtonmetern werden so freigesetzt. Unterstützt wird das 1,0-l-Aggregat durch einen so genannten Riemenstarter-Generator, der bis zu 3,6 kW Leistung beisteuert. Stimmt, das klingt nicht nach sonderlich viel, reicht bei einem Leergewicht von rund einer Tonne aber aus, um sicher und zackig von A nach B zu kommen. Von 0 auf 100 km/h marschiert der Panda in 14, 7 Sekunden. Schluss mit Vortrieb ist bei 155 km/h.

Und wie fährt er sich nun so? Gut. Für die Stadt ist der Panda perfekt geeignet. Bei einer Gesamtlänge von gerade mal 3,70 Metern flutscht man mit ihm problemlos in so gut wie jede Parklücke. Schalt-Muffel kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. Gerade in der City lädt der Panda förmlich dazu ein, im höheren Gang unterwegs zu sein. Die Rekuperation (Zurückgewinnung von Energie) verläuft im Panda geschmeidig. Und auch wer bremst, wird durch zurückgewonnen Strom belohnt. Angerollt kam der Testwagen in der Ausstattungslinie "Launch". Und die kann was: Glasdach, Alufelgen, Klimaanlage, 7-Zoll-Touchscreen – um ein paar Vorzüge zu nennen. Preislich liegt er so bei 15 190 Euro.

Auch interessant: Wer sich für die Launch-Variante entscheidet, reist auf Sitzbezügen aus recyceltem Kunststoff, der laut Fiat zu zehn Prozent aus Plastikflaschen besteht, die aus dem Meer geangelt wurden.