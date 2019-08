Von Daniel Hund

Heidelberg. Acht Zylinder, 453 PS. Das klingt nach einem Sportwagen. Einem teuren Sportwagen. Muss aber nicht sein: Chevrolet macht’s vor, schickt den Camaro ins Rennen. Die Pony-Car-Ikone wird seit 1966 produziert und startet in der V8-Variante aktuell bei 50.100 Euro. Stimmt, geschenkt ist auch das nicht, aber im Vergleich zur Konkurrenz dann eben doch ein Schnäppchen.

Leergewicht (kg): 1659

Zylinder: 8

Maximale Leistung (PS): 453

Maximales Drehmoment (Nm): 617

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,6

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 290

Leergewicht (kg): 1659

Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe

Verbrauch (l): 11,3

CO2-Emission (g/km): 252

Preis (Euro): 50.100

Einstiegspreis Camaro (Euro): 44.700

Vorurteile gibt es zuhauf. Schnell sei er nur auf der Geraden, der Camaro. Auf kurvigen Terrain dagegen schwammig in der Lenkung, eben so gar nicht sportwagen-like. Doch das ist Schnee von gestern. Das aktuelle Modell bringt alles mit, was ein PS-Sportler mitbringen muss.

Kaum das Lenkrad angetippt, gibt es auch schon eine Rückmeldung, eine Reaktion. Das sind Eigenschaften, die den Camaro auch auf verwinkelten Rundstrecken zu einem ernst zu nehmenden Rivalen der Rennbahn machen. Gründe für die neue Dynamik gibt es ein paar: Die Steifigkeit wurde verbessert, laut Chevrolet um exakt 28 Prozent erhöht. Hinzu kommt, dass die sechste Generation des Camaro deutlich abgespeckt hat. 90 Kilo hat er verloren. Ohne Hüftspeck wedelt es sich eben deutlich leichter durch den Wald den Berg hinauf.

Und dann sind da eben auch noch die 453 PS, die drücken und drücken. Während einen die 617 Newtonmeter Drehmoment ins sehr sportlich gehaltene Ledergestühl pressen. Wer es darauf anlegt und freie Fahrt hat, was auf deutschen Autobahnen allerdings fast schon einem Sechser im Lotto gleichkommt, kann eine Endgeschwindigkeit von schwindelerregenden 290 km/h aus dem US-Schlitten kitzeln. Möglich werden diese Eckdaten durch einen 6,2-L-Small-Block-Motor mit Direkteinspritzung. Erhältlich ist er mit Automatik oder einem serienmäßigen Sechs-Gang-Handschaltgetriebe, bei dem eine Drehzahlanpassung Zwischengas gibt. So können zeitlich exakt getimte Rückschaltungen realisiert werden.

Für alle, die sich nun angesprochen fühlen und sich vorstellen könnten, einen Camaro in die heimische Garage zu stellen, sei gesagt: Unauffällig ist anders. Dieses Auto polarisiert. Gefällt den einen, verärgert die anderen. Und ruft Leute auf den Plan, die sich provoziert fühlen und das auch zeigen: Kaum steht man an einer Ampel, denkt sich nichts Böses, schon rollt ein anderer Verkehrsteilnehmer daneben, lässt seinen Motor aufheulen und will ein Rennen anzetteln. Mehrfach ist das während der Testfahrt passiert. In Mannheim, aber auch vor den Toren Heidelbergs. Kurz lächeln und einfach fahren lassen - lautet dann das Motto. Gut, vielleicht lag’s auch am knalligen Rot, in dem der Testwagen vorgefahren kam. Möglicherweise weckt dieser Farbton vereinzelt den Stier im Mann.

Bestellbar ist der Camaro auch als offene Cabrio-Variante. Selbst bezüglich des Motors hat der Kunde die Qual der Wahl. Wer es lieber etwas dezenter mag, kann sich auch für einen Turbomotor mit 275 PS, 400 Newtonmetern und vier Zylindern entscheiden.

Der ist mit 44.700 Euro noch günstiger als der V8 und bei einem Durchschnittsverbrauch von rund acht Litern natürlich auch sparsamer.