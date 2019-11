Von Daniel Hund

Heidelberg. Er ist ein echter Brocken. Rund 4,70 m lang, über 1,80 m breit und exakt 1,70 m hoch. Oder anders: Wer mit einem Nissan X-Trail um die Ecke kommt, fällt auf, zieht die Blicke auf sich. Und was man sieht, gefällt. Denn aus dem Bestseller ist ein Lifestyle-SUV geworden. Die Zeiten, in denen das meistverkaufte SUV der Welt, das 2001 erstmals vom Band lief, ein kantiger und eher knurriger Koloss war, sind spätestens seit 2014 vorbei: Pünktlich zur dritten Generation ist aus dem Raubein ein deutlich geschmeidigerer Zeitgenosse geworden.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Nissan X-Trail 1.7 dCi

Hubraum (ccm): 1749

Maximale Leistung (PS): 150

Maximales Drehmoment (Nm): 340

[+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Nissan X-Trail 1.7 dCi

Hubraum (ccm): 1749

Maximale Leistung (PS): 150

Maximales Drehmoment (Nm): 340

Getriebe: Xtronic-Automatik

Leergewicht (kg): 1775

Anhängelast (kg): 1500

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 12,7

Höchstgeschwindigkeit km/h (s): 190

Testverbrauch (l): 7,5

CO2-Emission (g/km): 159 Schadstoffklasse: Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP)

Preis (Euro): 34.410

Startpreis X-Trail (Euro): 29.450

[-] Weniger anzeigen

Wenn man so will, geht er gewissermaßen als Bruder des kleineren Markenbruders Quashqai durch. Wobei man das gerade bei Nissan nicht ganz so gerne hört, dort legt man viel Wert auf seine Eigenständigkeit, bezeichnet ihn gerne als den perfekten Begleiter für die Großfamilie, die auch mal Lust auf ein Abenteuer hat.

Hört sich interessant an und schreit förmlich nach einer ausgedehnten Testfahrt. Die RNZ war mit dem 1.7 dCi unterwegs. Ein Diesel mit 150 PS und einem maximalen Drehmoment von 340 Newtonmetern. Dieser Motor ist neu im Sortiment, erst seit 2019 erhältlich und der Einstieg in die Selbstzünder-Welt des X-Trails. Der Top-Diesel bringt 177 Pferdestärken auf die Straße. Erhältlich ist die 150-PS-Variante mit Schaltgetriebe mit sechs Gängen oder mit einem Automatikgetriebe. Xtronic genannt.

Im Testwagen war das Automatikgetriebe verbaut, das nahezu perfekt arbeitet und sanft zwischen den einzelnen Gängen hin und her switcht. Schnell wird dabei deutlich: Für das Rasen auf der Autobahn ist der X-Trail nicht gemacht, um tatsächlich mal an der Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h kratzen zu können, muss man den Riesen ordentlich treten. Aber warum auch rasen, wenn es doch auch anders geht: Gleiten ist die Spezialdisziplin des X-Trails. Dann kann der Allradler trotz seiner knapp 1,8 Tonnen Leergewicht auch wirklich sparsam bewegt werden: Rings um Heidelberg pendelte sich der 1.7 dCi bei 7,5 Litern ein.

Erhältlich ist der X-Trail mit fünf oder sieben Sitzen. Neu im Programm sind mittlerweile auch ein autonomer Lenkassistent, der den X-Trail in der Spur hält und wie von Geisterhand gesteuert selbstständig Kurven meistern lässt, sowie ein Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent. Ebenfalls im Helferlein-Programm: Ein Querverkehrswarner und ein Notbremsassistent, der auch Fußgänger erkennt.

Das Platzangebot ist sehr gut, im Vergleich zum Vorgänger noch ein Stück üppiger: Das Kofferraum-Volumen liegt beim Fünfsitzer zwischen 565 und 1996 Litern.

> Fazit: Der Nissan X-Trail bringt viel von dem mit, was auch die Premium-Marken um Mercedes oder BMW mitbringen. Allerdings für deutlich weniger Geld. Für wen es beim SUV-Kauf also nicht zwangsläufig eine der deutschen Top-Marken am Auto-Himmel sein muss, der sollte sich den X-Trail einmal genauer anschauen.