Der Škoda Superb Combi im RNZ-Test - Der perfekte Begleiter für längere Reisen

Heidelberg. (wac) Schon vor mehr als 70 Jahren gab es einen Superb aus dem Hause Škoda, angeknüpft an die große Tradition wurde nach der Jahrtausendwende. Seitdem erlebt der Superb der Neuzeit einen echten zweiten Frühling, verstanden es die Tschechen doch, Nutzwert und Stil in beachtlicher Manier unter einen Hut zu bringen. Dass das gelungene Design, die Wertigkeit und die pfiffigen Details auch noch zu einem attraktiven Preis zu haben sind, das freut den Fan um so mehr.

TECHNISCHE DATEN Fünftürer-Kombi, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4856/1864/1 462-1492/2836-2841 mm; Kofferr.: 660-1950 l; Leergew.: 1 395-1 635 kg. Motoren: 4-Zyl.-Benziner mit 1,4-2 l, 92 kW/125 PS; 200 Nm bis 208 kW/280 PS und 350 Nm; 4-Zyl.-Diesel: 1,6-2 l, 88 kW/120 PS und 250 Nm bis 140 kW/190 PS und 400 Nm, Normverbrauch: 4-7,2 l, CO2: 95-164 g/km Testverbrauch (2-l-TDI, 110 kW/150 PS, Schaltgetriebe, Ausstattungslinie "Style"): 6 Liter/100 km; Preise: ab 35.850 Euro (neues Modell ab Sommer 2019).

Freuen darf man sich auch auf eine imposante Erscheinung, misst die von uns gefahrene Kombivariante des böhmischen Flaggschiffs doch knapp fünf Meter. Was sich imposant anhört, kommt ebenso dezent wie stilvoll daher, irgendwie drängt sich einem der Begriff "Business-Class" auf, zumal man im Inneren auf ein ebenso gelungenes Ambiente trifft, das auf durchdachte Technik setzt anstatt auf Firlefanz und Spielereien. Aber keine Sorge: Wie bei anderen Modellen der Traditionsmarke findet man liebenswerte Details wie die Plastikklemme an der Frontscheibe für den Parkschein, einen grünen Eiskratzer in der Tankklappe oder die beiden Regenschirme in den Vordertürverkleidungen. Typisch Škoda? Ja, Fans lieben genau das!

Ebenfalls typisch Škoda ist die herausnehmbare Taschenlampe, wir kennen sie beispielsweise auch aus dem VW Bulli, im Ladeabteil. Das kann man ob seiner 660 Liter - und die Konkurrenz wird das sicherlich tun - fast schon als unsittlich groß bezeichnen. In der automobilen Mittelklasse, und hier wird der Superb zumeist verortet, ist das ein Wort, zumal die Rücksitzbank selbstredend umlegbar ist. Dann wächst das Volumen auf knapp zwei Kubikmeter, die angesichts der angenehm niedrigen Ladekante, sie schwebt 62 Zentimeter über dem Grund, sehr gut nutzbar sind.

Allerdings sollte man mit diesen Talenten nicht zu sehr am Stammtisch prahlen, sonst hat man keinen Samstag mehr für sich, sondern viele Freunde, die mit dem Kombi mal eben zum Möbel- oder Baumarkt möchten. Ach ja, bei umgeklappter Rückensitzlehne des Beifahrersitzes passen auch noch Bretter oder schmale Regale bis zu 3,1 Metern in den Superb Combi, wie er sich offiziell nennt. Man kann also eine ganze Menge zuladen in den großen Škoda - der, wir wollen es mal nicht verheimlichen - natürlich auch fährt, und vorne wie hinten mit Fernreisequalitäten aufwarten kann. Das Gestühl ist mehr als nur mittelklassig, die Beinfreiheit ebenso.

Für Schub der aktuell noch im Handel verfügbaren Modelle sorgen fünf TSI-Benziner und drei TDI: Die Benziner liefern zwischen 125 und 280 PS ab, die Ölbrenner tummeln sich im Bereich zwischen 120 und 190 Pferdchen. Alle Aggregate, sieht man einmal vom Basisbenziner ab, lassen sich mit einem Doppelkupplungsgetriebe kombinieren, im vorliegenden Fall handelte es sich freilich um einen Handschalter, der gleichwohl souverän mit dem uns gefahrenen 150-Diesel harmoniert, wobei der große Tscheche eher das Reisen in der Manier eines Gentleman liebt denn die rasante Hatz auf der linken Spur. Das tut natürlich auch dem Verbrauch gut, ein Schnitt von sechs Litern kann sich sehen lassen. Wie sich die Situation künftig gestaltet, wird sich zeigen, die neuen Motoren werden bis zu 272 PS aus zwei Litern schöpfen.

Denn aktuell startet ein Facelift mit einer neuen Motorengeneration, zum Bestellstart werden sowohl der Superb wie auch der Kombi mit drei Motorisierungen erhältlich sein: zwei Benziner und ein Diesel. Als Basisbenziner fungiert zunächst der neue TSI mit 190 PS aus zwei Litern, den es erstmals überhaupt im Superb gibt - alternativ sorgen besagte 272 PS für Schub. Auch in Sachen Diesel tut sich was, auch hier geht es mit 190 PS aus zwei Litern los, ab August rundet der 1,5 TSI die Motorenpalette nach unten ab. Er leistet 150 Pferdchen, und wird sowohl mit manuellem 6-Gang-Getriebe als auch mit 7-Gang-DSG zu haben sein.

Das passt dann auch zu den Technik-Leckereien: Dreizonen-Climatronic, Fahrlichtassistent, elektrische Heckklappe, Parklenkassistent oder Rückfahrkamera mit eigener Waschdüse stehen dem Superb gut zu Gesicht. Wie es sich eben gehört für ein Traditionsmodell, das schon vor sieben Jahrzehnten automobilen Luxus auf die Räder stellte. Mal schauen, wie es demnächst mit der Neuauflage weitergeht.