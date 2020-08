Eine Zeitreise: In den letzten 50 Jahren hat sich der Range Rover verändert, ist sich aber trotzdem treu geblieben. Foto: Dimbleby/Land Rover

Von Daniel Hund

Heidelberg. Zum Gratulieren ist es schon einen Tick zu spät, zum Würdigen nicht: Für den Automobil-Riesen Land Rover war der 17. Juni 2020 ein ganz besonderes Datum. An diesem Mittwoch feierte einer der ganz Großen von der Insel einen runden Geburtstag: Der Range Rover, den man durchaus als d a s Aushängeschild der Briten bezeichnen kann, wurde 50.

50 Jahre über Stock und Stein. 50 Jahre vollgepackt mit Geschichten, die den Brocken auf vier Rädern längst zu einer Legende gemacht haben.

Und wer ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat, der darf es auch mal krachen lassen. Land Rover tut da, schickt eine Special Edition seines Flaggschiffs auf die Reise. Eine streng limitierte wohlgemerkt: In Anlehnung an das Geburtsjahr sind exakt 1970 Exemplare des Range Rover Fifty im Handel.

Die RNZ durfte kürzlich ein paar Kilometer in einem "normalen" Range Rover zurücklegen. Genauer gesagt im Range Rover P400. Befeuert wird der von einem V6-Motor mit Bi-Turboaufladung, der es auf 400 PS und ein maximales Drehmoment von 550 Newtonmetern bringt. Von 0 auf 100 km/h schiebt sich der rund 2,3 Tonnen schwere Brite in 6,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h.

Ebenfalls an Bord: Ein Mildhybrid-System mit riemengetriebenem Startergenerator. Oder anders: Beim Bremsen und Verzögern wird Energie zurück gewonnen, die in einer 48-Volt-Batterie gespeichert wird. Hört sich alles recht kompliziert an und macht sich bezahlt: Während der Testfahrten, die den Range Rover durch die Stadt und über die Landstraße geführt haben, pendelte er sich bei 9,7 Litern ein. Im V8 sind solche Verbrauchswerte nicht einmal ansatzweise zu realisieren. Hier muss mit 13 Litern aufwärts gerechnet werden.

Wobei es mittlerweile noch eine andere, die vielleicht vernünftigste Lösung, gibt. Sie hört auf den Namen P400e. Entscheidet man sich für diese Variante, bilden ein 2.0 Liter 4-Zylinder-Turbobenziner und ein E-Motor das Herzstück. Ein Zusammenspiel, das für beachtliche 404 PS steht. Rein elektrisch sind bis zu 137 km/h drin und bei entsprechender Fahrweise bis zu 48 Kilometer ohne zugeschalteten Benzinmotor.

Weiter mit der Optik. Die hat sich in den letzten 50 Jahren natürlich verändert, im Prinzip ist sich der Range Rover aber treu geblieben: Seinen Ecken und Kanten, seinem erhabenen Raumgefühl, seiner perfekten Rundumsicht.

In ihm sieht man die Welt tatsächlich mit anderen Augen. Denn während im SUV-Segment derzeit ein klarer Trend, hin zu immer kleineren und flacheren Scheiben, erkennbar ist, um für die ach so stylishe abfallende Dachlinie zu sorgen, wird im Range Rover Übersichtlichkeit groß geschrieben. Selbst die Rückfahrkamera ist irgendwie überflüssig, dieser Fünf-Meter-Riese lässt sich spielend leicht beherrschen. Das Einparken ist ein Kinderspiel.

Wenn, ja wenn da nur der Preis nicht wäre: Los geht der Range-Rover-Spaß ab 105.375 Euro.