Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Sonne scheint, die Temperaturanzeige auf dem Balkon klettert endlich mal über die 25-Grad-Marke. Ideales Wetter also, um draußen ein bisschen Sport zu machen, dem Freibad um die Ecke den ersten Besuch abzustatten oder das Auto aus der Garage zu holen, das Dach runter zu ziehen und dem Sonnenuntergang entgegen zu cruisen. Cabrio fahren hat einfach etwas. Wenn einem ganz sanft der Wind um die Nase bläst und die frisch gegelten Haare durch die Luft wirbeln - genau dann blühen einige Autofahrer erst so richtig auf.

Das "Oben-Ohne-Feeling" haben viele Hersteller im Programm. Auch Porsche. Die legendäre Sportwagen-Schmiede aus Zuffenhausen hat da einige Varianten im Angebot. Richtig teure und günstigere. Los geht das Freiluft-Vergnügen bei Porsche mit dem Boxster. Der steht ab rund 57.000 Euro beim Händler. Unter der Haube schlummern dann 300 PS, die den flotten Flitzer in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h katapultieren. Hat das gute Stück zudem noch ein Sport Chrono Paket an Bord, klappt’s mit dem prestigeträchtigen Sprint sogar in 4,7 Sekunden.

Motorlage: Mittelmotor, Zylinder: 4, Hubraum (ccm): 2497, Maximale Leistung (PS): 365, Maximales Drehmoment (Nm): 430, Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,1, Höchstgeschwindigkeit (km/h): 290, Leergewicht (kg): 1480, Kofferraumvolumen (l): 150, Tankinhalt (l): 64, CO2-Emission (g/km): 195, Abgasnorm: Euro 6d-Temp, RNZ-Testverbrauch (l): 10,3, Länge (mm): 4379, Preis mit PDK (Euro): 83 633, Startpreis Porsche Boxster (Euro): 57 531.

Ein kurzer Rückblick: Es war 1996, als der erste Boxster auf die Straße entlassen wurde. Und damals gab es nicht nur Fans, nein, auch viele Kritiker. Das sei doch kein Porsche, sagten die einen. Andere sprachen gar von einer Mogelpackung. Dumme und haltlose Kommentare - waren das. Mittlerweile hat sich der Wind natürlich längst gedreht. Auch der Boxster ist zum Kultobjekt gereift. Es soll sogar Leute geben, die in ihm den sportlicheren Neunelfer sehen.

Die RNZ machte sich kürzlich mal selbst ein Bild vom Boxster-Hype, kurvte im König der Modellreihe durch die Gegend. Gemeint ist der GTS. 365 Pferdestärken stark, ausgestattet mit einem maximalen Drehmoment von 430 Newtonmetern, das zwischen 1900 und 5000 r/min zur Verfügung steht, und einer Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h. Auf Landstraßen-Tempo geht es in 4,1 Sekunden. Eine echte Rakete also, die sich auch mit potenteren Neunelfern nahezu auf Augenhöhe bewegt.

So viel zur Theorie, doch die Wahrheit liegt eben immer auf der Straße. Dass man hier kein SUV unter dem Hintern hat, merkt man schon beim Einsteigen. Ganz tief geht’s runter. So tief, dass man anfangs fast den Eindruck bekommt, man wäre eins mit dem Asphalt. Und genau das ist auch der Sinn der Sache, denn schon auf den ersten Metern erfreut sich der Denker und Lenker an einem tollen Fahrgefühl, das sich auf kurvigen Passagen dann noch toller anfühlt: Wie ein Slalom-Ass auf einem steilen Berghang kommt man sich vor, dieser GTS wedelt einfach alles weg und zaubert den Insassen dabei zwangsläufig ein breites Grinsen ins Gesicht.

Die Geschwindigkeit an sich spielt dabei keine Rolle. Im vorderen Odenwald sowieso nicht. Rasen ist dort an gewissen Stellen theoretisch zwar möglich, aber warum den Bleifuß auspacken, wenn man keine Eile hat. Cabrio fahren heißt auch, dass man seine Umwelt ganz bewusst wahrnehmen kann. Sich an bestimmten Gerüchen erfreut. Düfte, die von einem benachbarten Bauernhof herüberwehen oder aus einem Garten, in dem ein Familienvater gerade den Grill angeschmissen hat.

Zurück zum Hauptdarsteller: Der Boxster ist ein Roadster der alten Schule. Zwei Sitze, kleiner - aber sehr feiner - Innenraum und ein knackiges Heck. Mehr braucht es nicht, um sonntags mal um die Häuser zu ziehen.

Befeuert wird der GTS von einem Vierzylinder-Boxermotor. Vier Zylinder, 365 PS? Nicht jeder traut diesem Braten. Vielen wären sechs Zylinder lieber. Doch in Sachen Leistung braucht man sich diesbezüglich keine Sorgen zu machen. Dank Turboaufladung geht es ordentlich zur Sache. Der Topspeed von schwindelerregenden 290 km/h, der während der RNZ-Testfahrten nicht in Angriff genommen wurde, spricht da für sich. Selbst der Sound kann sich hören lassen. Der GTS brabbelt genüsslich vor sich hin, gibt sich aber eher dezent, ist kein übertriebener Schreihals. Etwas lauter wird es erst, wenn man in den Sportmodus rüberswitcht.

Und wie schlägt sich der Boxster GTS nun im Vergleich mit seinem großen Bruder? Sehr gut. Er ist vielleicht sogar noch ein Stückweit agiler, lässt sich noch einen Tick wilder über den Asphalt jagen.

Ein echter Kurvenjäger eben.