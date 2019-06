tmn. Es wird voll, es wird stocken, und viele werden lange stillstehen. Am Pfingstwochenende brauchen Reisende gute Nerven auf der Autobahn. Damit Autofahrer sicher und so entspannt wie möglich ans Ziel kommen, hier einige Tipps.

> Umfahren oder nicht? Wenn im Verkehrsfunk die Durchsage kommt, dass es sich auf der geplanten Route staut, stehen Autofahrer vor dieser Frage. Sind sie schon nah dran, ist eine Umfahrung nach Einschätzung des Auto- und Reiseclub Deutschland (ARCD) meist weniger sinnvoll. Denn auch Ausweichrouten sind schnell überlastet. Schlimmstenfalls dauert es dort länger, als im Stau zu warten, bis dieser sich auflöst.

Wenn es sich nicht gerade um eine Vollsperrung handelt, ist das Ausharren in der Blechlawine aus Erfahrung des ARCD oft mit weniger Wartezeit verbunden als das Ausweichen. Eine großräumigere Umfahrung kann sich dagegen aus Sicht der Experten schon eher lohnen.

> Wie verhalte ich mich in der Blechlawine? Ganz wichtig: Bereits wenn der Verkehr zu stocken beginnt eine Rettungsgasse bilden, und zwar immer zwischen der äußeren linken und den rechten Spuren. Ansonsten ist Geduld gefragt. Ständige Spurwechsel bringen keine zeitlichen Vorteile. Zudem hat man lieber vorgesorgt und ausreichend Getränke und Snacks im Auto.

> Darf ich im Stau rechts überholen? Das ist nur erlaubt, wenn der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen steht oder mit höchstens 60 km/h fährt. Bei stehendem Verkehr darf man rechts mit maximal 20 km/h vorbeifahren.

> Was ist beim Einfädeln zu beachten? Oft bilden sich Staus, weil ein Fahrstreifen endet. Viele Autofahrer scheren an solchen Stellen zu früh ein oder fahren zu sehr auf. Die Folge davon ist immer wieder Stillstand. Richtig geht es laut dem Autoclub Europa (ACE) so: Erst direkt vor der Engstelle fädeln sich die Autos auf die Nebenspur ein, schön nach dem Reißverschlussprinzip und mit ausreichend Abstand.

> Was tun bei einer Panne im Tunnel? Bei Pannen oder Unfällen im Tunnel rufen Autofahrer Hilfe am besten über die Notruftelefone der Notrufnische. Das raten Experten von ADAC, Automobilclub von Deutschland (AvD) und Tüv Rheinland. Denn so können die Rettungskräfte den genauen Standort sofort exakt orten. Und sie können die örtliche Videoüberwachung aktivieren und durch Lautsprecher nötige Anweisungen geben. Solche Notruftelefone sind meist in regelmäßigen Abständen in Notrufnischen zu finden. Betroffene erreichen sie über Notwege.