Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Seit genau 20 Jahren rollt der Opel Zafira durch die Lande, verglichen mit den jüngeren Brüdern vom Schlage eines Mokka oder Grandland machen ihn die beiden Jahrzehnte schon zu einem richtigen Haudegen. Und als solcher kann der souveräne Rüsselsheimer auf Schickimicki verzichten, er will einfach nur ein treuer Begleiter der Familie sein. Und das gelingt dem bei 28.495 Euro startenden Opel ohne Frage.

Schon anno 1999, damals bezahlten wir noch mit der Mark, konnte der Zafira mit seinem Platz für bis zu sieben Personen und der guten Innenraumvariabilität punkten: Ein Van, der sich vom Kleinbus in einen Lademeister verwandeln lässt, ohne das Gestühl zu extrahieren, das war schon eine feine Sache. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, auch nicht durch die Überarbeitung der aktuell dritten Generation, die für ein moderneres Gesicht sorgte, das dem 4666 Millimeter langen Zafira gut steht. Auch ein "ordentlicheres" Cockpit gab es. Wo zuvor eine ganze Menge an Schaltern verwaltet werden wollte, sorgt nun moderne Bedienelektronik für Ordnung im Laden, ein mittig positionierter Sieben-Zoll-Farb-Touchscreen hielt Einzug.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN

Fünftüriger Van, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4666/1 928-2100 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1660/2760 mm, Leergewicht: ab 1664/1815 kg, Gepäckraum: 152-1860 l. Antrieb: Benziner: 1,6 + 2 l mit 100 kW/136 PS + 125 kW/170 PS; Diesel: 1,6 + 2 l mit 99 kW/134 + 125 kW/170 PS. Normverbrauch: 5,5-7,9 l/100 km, Testverbrauch (Zafira Innovation, 2.0D, 170 PS, Sechsgang-Automatik): 7,2 Liter/100 km. Preise: 28.495.- 36.985 Euro, Diesel ab 30.420 Euro.

Seit einer Weile ist der Kompakt-Van zudem mit dem integrierten Infotainment-System Navi 4.0 IntelliLink erhältlich: Damit sind alle an Bord ebenso vernetzt wie unterhalten, heutige Jugend-Generationen haben eben andere Ansprüche als jene, die sich Ende der 1990er-Jahre auf den hinteren Rängen tummelten. Aber damals gab es ja auch noch keine integrierten Navigationslösungen, und auch das heute verfügbare OnStar-Angebot von Opel war Zukunftsmusik: Zu den Leistungen des persönlichen Online- und Service-Assistenten zählen die automatische Unfallhilfe mit 24-Stunden-Notruf genauso wie der Hotelreservierungsservice und die Parkplatzsuche. Bluetooth sowie Apple CarPlay- und Android Auto-Kompatibilität bietet das Navi 4.0 natürlich auch, wie auch eine dynamische Routenführung sowie einen 4G/LTE WLAN-Hotspot, damit lässt sich auch während der Reise im Internet surfen. Außerdem lassen sich alternativ zum Opel OnStar-Berater auch selbst via myOpel-App Zielorte direkt in das Navigationssystem des Autos laden. Alles in allem ist der Zafira damit bestens vernetzt.

Unter der Haube geht es übersichtlicher zu, je drei Benziner und drei Dieselmotoren mit 1,6 oder 2,0 Litern Hubraum sind am Start: Die Benziner leisten 136 oder 170 PS, die Selbstzünder 134 und derer 170 Pferdchen, die von manuellen Schaltboxen oder Automatikgetrieben mit jeweils sechs Stufen verwaltet werden. Das Flaggschiff ist dabei der 170-PS-Diesel mit Automatik in der Ausstattungslinie "Innovation" zu 36.985 Euro, wobei Getriebe und Motor wirklich fein miteinander harmonieren. Der Durchschnittsverbrauch lag auf unserer Runde mit 7,2 Litern noch im akzeptablen Bereich, mit dem 58 Liter messenden Tank sind Reichweiten von rund 800 Kilometern drin.

Auf Reisen kann man also gehen, gerne auch zu siebt: Den Zafira gibt es in zwei Sitzkonfigurationen mit fünf oder eben sieben Plätzen, wobei die dritte Sitzreihe eher was für zierliche Menschen ist, und naturgemäß auch ein wenig Ladevolumen kostet. Dieses liegt beim Fünfsitzer zwischen 710 und 1 860 Litern. Ist das Flex7-Sitzsystem verbaut, in der dritten Sitzreihe finden sich dann zwei Einzelsitze, die sich vollständig im Fahrzeugboden versenken lassen, so dass eine ebene Ladefläche entsteht, sind es 152 bis 1792 Liter. Die dritte Sitzreihe kommt für einen Aufpreis von 800 Euro angeflogen, indes ist sie nicht in der Basisvariante "Edition" verfügbar, während die Länge des Laderaums am Boden gemessen bis zur Rücksitzlehne der zweiten Sitzreihe 950 bis 1094 Millimeter misst. Bei versenkter zweiter und dritter Sitzreihe sind es 1655 bis 1842 Millimeter.

Seit 20 Jahren sieht man den Opel Zafira, er wurde dereinst als kleinerer Nachfolger des Opel Sintra konzipiert, auf der Straße. In dieser Zeit wurde er ganz schön erwachsen, alleine in der Länge legte er rund 35 Zentimeter zu, zur Jahrtausendwende maß er noch 4,32 Meter. An seinem hohen Nutzwert, der sich hinter einem unaufgeregten Äußeren versteckt, hat sich hingegen nichts geändert. Schön, dass sich manche Autos treu bleiben - und mit dem just vorgestellten Zafira Life steht ja bereits eine Fortsetzung der Geschichte in den Startlöchern.