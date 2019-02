Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Offiziell bei den Händlern sah man den neuen Opel Combo Life erst im Herbst, doch schon Mitte Dezember heimste der variable Rüsselsheimer die begehrte Auszeichnung "Best Buy Car of Europe 2019" ein. Der etwas sperrige Titel würdigt das im Vergleich beste Preis-Leistungs-Verhältnis, los geht’s ab 19.995 Euro.

Hochdach-Kombi, 1/2 Schiebetüren, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4403/1921, 2107; Kofferr.: 597-2 126 l. 1,2-l-Benziner: 110 PS, 1,5-l-Diesel: 76 PS; 102 PS; 130 PS, Fünf-/Sechgang-Schaltgetriebe und Achtgang-Automatik. Gefahrene Version: Combo Life "Innovation" 1.2 T, 110 PS (bei 5 500 U/min), max. Drehmoment: 205 Nm bei 1 750 U/min, Sechsgang-Schaltgetiebe, Normverbrauch: 5,5-5,8 l/100 km, Testverbrauch: 7,2 l/100 km, CO2: 125-133 g./km. Preise: 19.995 Euro (Version "Selection" mit 110-PS-Benziner) bis 31.550 Euro (Version "Innovation" mit 130-PS-Benziner und Achtgang-Automatik). Diesel: ab 20.145 Euro.

Der Titel wird seit dem Jahr 2000 vergeben, wobei der aktuelle Erfolg der dritte für Opel insgesamt ist. Schon 2007 und dann noch einmal 2015 holte sich jeweils der Opel Corsa den Gesamtsieg, und der wiederum findet sich auch in des Combos Ahnengalerie. Immerhin war der Combo in seinen frühesten Tagen ein Kadett mit Rucksack, wir alle erinnern uns noch an den "Kasten-Kadett" von anno 1986, bevor der Corsa als Basis diente. Doch das ist Geschichte, der aktuelle Combo wurde komplett neu auf die Räder gestellt, zudem wurde die fünfte Generation konsequent aus PKW-Sicht entwickelt. Und das gelang harmonisch, wie alleine der geglättete Übergang zwischen Front und Frontscheibe zeigt.

Von der Seite betrachtet wirkt der Hochdach-Kombi eher wie ein Van, was sich auch der Höhe von 1,84 Metern verdankt, während die Nase optisch recht schmal wirkt. Hier trägt der Combo stolz das aktuelle Familiengesicht mit den beiden Chromspangen und dem zentral positionierten Opel-Blitz.

Hinterm Blitz sorgen vier Motoren für Schub, wobei man eher von derer zwei reden sollte, wird doch der 1,5 Liter messende Turbodiesel mit 76, 102 oder 130 PS angeboten, während das Feld der Benziner von einem Einzelgänger beackert wird, dem auch noch drei Zylinder genügen. Und doch ist der 1,2 Liter große Direkteinspritzer mit seinen 110 PS ein veritabler Geselle, der sein maximales Drehmoment von 205 Newtonmetern bereits bei 1500 Touren abliefert.

Gleichwohl mahnt die Schaltempfehlung eher zu höheren Drehzahlen: Gerade zu Anfang lässt man den Hebel gerne zu früh in die nächsthöhere Schaltstufe flutschen - spürend, dass der Drilling nicht überfordert ist - doch der unerbittliche Pfeil zeigt wieder nur nach unten, und möchte einen niedrigeren Gang. Doch daran hat man sich nach einer Weile gewöhnt, wobei der Verbrauch auch bei sportiven Autobahnetappen gerade eben so die Marke von sieben Litern reißt. Für einen Benziner mit derart massiven Transport- und Innenraumtalenten ist das ein ordentlicher Wert.

Mehr als ordentlich ist auch das Ladevolumen, ins Heck lassen sich bis zu 2126 Liter verpressen - und wem das nicht reicht, der greift eben zum Combo Life XL, der packt noch einmal 567 Liter mehr, und zudem Gepäckstücke bis 305 Längenzentimeter. Im normalen Life sind es "nur" 270 Zentimeter: Wer da noch jammert, der soll sich ein Taschentuch nehmen, sofern er es in den maximal 28 Ablagefächern mit noch einmal 186 Litern Stauvolumen auf Anhieb findet. Alleine dieses tiefe Fach in der Mittelkonsole, in dem fast der ganze Arm verschwindet: irre!

Auf Anhieb sympathisch finden wird man sicherlich auch das separat zu öffnende Heckfenster in der hinteren Klappe oder das von vorn wie hinten zugängliche Staufach im Dach des Kofferraums. Nicht minder fein ist die zentral am Himmel von vorne nach hinten verlaufende Kunststoffrinne mit weiteren Ablagemöglichkeiten und einer Ambientebeleuchtung, wobei es dieses Feature nur in Kombination mit dem "Panoramadach" gibt. Das gibt es für die Basisvariante "Selection" oder den Siebensitzer gar nicht, für den "Edition" gegen 1090 Euro Aufpreis und im Spitzenmodell "Innovation" serienmäßig.

Optional sind auch die 180-Grad-Rückfahrkamera, der Parkassistent, die beheizbaren Vordersitze - die freilich etwas besseren Seitenhalt bieten dürften - oder das praktische Head-up-Display, während die "automatische Gefahrenbremsung mit Fußgängererkennung", der Spurhalteassistent oder die Verkehrsschilderkennung, die Müdigkeitserkennung oder sechs Airbags Serie sind. Insgesamt ließ sich die Entwicklungsabteilung fünf Jahre Zeit, um den Combo - der übrigens im spanischen Baskenland gefertigt wird - auf die Räder zu stellen.

Und ehrlicherweise muss man sagen, dass sich die Mühe gelohnt hat, bietet der Combo Life doch wahrlich eine ganze Latte an pfiffigen oder zeitgemäßen Lösungen, die den Rüsselsheimer zu einem klasse Kumpel machen, dem man schon nach einer ersten Proberunde abnimmt, dass er seinen "Preis-Leistungs-Titel" zu Recht trägt. Ein echter Allrounder eben.