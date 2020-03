Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. So viel Schwung gab es in Rüsselsheim lange nicht, ein deutliches Zeichen für die positive Entwicklung der hessischen Traditionsmarke in der jüngeren Vergangenheit. Denn Opel macht Gewinn, Opel demonstriert Selbstbewusstsein – und diverse Premieren unterstreichen das deutlich. Auch ein guter Bekannter profitiert vom frischen Wind, denn der weht auch dem Astra forsch durchs Gebälk. Los geht’s ab 20.190 Euro.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Direct Injection Turbo: Kompaktklasse, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4370/1871-2042 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1485/2662 mm; Kofferr.: [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Direct Injection Turbo: Kompaktklasse, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4370/1871-2042 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1485/2662 mm; Kofferr.: 370-1210 l; Leergew.: 1350 kg. 3-Zyl.-Turbo-Benziner, 1,4 l, 107 kW/145 PS, stufenloses Automatikgetriebe, Testverbrauch: 7 l/100 km, Preise: 20.190 Euro (5-Türer mit 110 PS-Benziner) bis 31.225 Euro (5-Türer mit 122-PS-Diesel und 9-Stufen-Automatik).

[-] Weniger anzeigen

Als der Astra auf der Frankfurter IAA präsentiert wurde, da wusste noch niemand, dass es die letzte ihrer Art sein würde. Und selbst wenn, dann hätte es auf den mutigen Premierenauftritt des Astra keine Auswirkung gehabt. Zu wichtig war und ist der als Fünftürer wie als Kombi – sorry, als "Sports Tourer" natürlich – feilgebotene Klassiker für die Marke mit dem Blitz.

Der prangt natürlich auch an der Front der Neuauflage, wobei der etwas nach hinten versetzte Spalt der Motorhaube ins Auge sticht. Das hat freilich vor allem versicherungstechnische Gründe, muss doch im Falle eines Falles nicht die ganze Haube getauscht werden. Ein Trost, denn schon bei einem harmlosen Frontalaufprall wird die moderne Sensorik, beispielsweise die des Frontkollisionswarners, teuer genug in Mitleidenschaft gezogen.

In der Nase steckt aber noch deutlich mehr an Technik, die Rüsselsheimer schauten sich nämlich vor allem die Aerodynamik des Astra an, und entwickelten eine aktive Kühlerjalousie: Die Steuerung berücksichtigt thermische oder aerodynamische Parameter und öffnet beziehungsweise schließt den oberen und unteren Teil des Kühlergrills automatisch, bei Tempo 130 lassen sich so bis zu fünf Prozent Kraftstoff einsparen. Beim Astra senkt allein der durch den "aktiven Vollflächen-Aero-Shutter" optimierte Luftfluss den CO2-Ausstoß um bis zu zwei Gramm pro Kilometer. Auch der "Shutter" ist Teil des mehr als ordentlichen cW-Wert von 0,26, damit ist der Astra in der Klasse der Fließheck-Kompakten ganz weit vorne, während der Sports Tourer mit seinem cW-Wert von 0,255 zu den Kombis mit dem niedrigsten Luftwiderstandswert überhaupt gehört. Gerade das deutsche Klientel weiß das zu schätzen, traditionell halten sich die beiden Karosserievarianten in den Verkaufszahlen ungefähr die Waage.

Auf die Waage wird derzeit ohnedies jedes Gramm CO2 gelegt, es drohen Strafzahlungen. Genau deshalb wurde auch eine komplett neue Motorengeneration mit modernen Vollalu-Aggregaten aufgelegt, die dreizylindrigen Benzin- und Dieseltriebwerke liefern zwischen 105 und 145 PS ab, wobei fünf der Aggregate unter der Marke von 100 Gramm CO2 bleiben. "Wir zahlen keine Strafe", betonte Dr. Matthias Alt, als Chefingenieur für die Benziner des Astra verantwortlich, in diesem Zusammenhang.

Die beiden Diesel schöpfen aus identischen 1,5 Litern 105 und 122 PS, den Benzinern genügen zumeist 1,2 Liter für eine Leistungsausbeute von 110, 130 und 145 PS. Am oberen Ende der Skala rollt einsam und alleine der 1,4 Liter messende Direkteinspritzer-Turbo mit ebenfalls 145 PS, die bei drehfreudigen 5000 bis 6000 Touren anliegen. Das maximale Drehmoment hingegen, 236 Newtonmeter sind es, wird im gesamten Bereich zwischen 1500 und 3500 Umdrehungen serviert, somit schiebt der Astra bereits knapp nach Verlassen der Standgasregion sehr saftig voran. Überraschend positiv muss auch die Laufruhe bewertet werden, die auch in den anderen Motoren verbaute Ausgleichswelle macht ihren Job wirklich gut.