Von Axel F. Busse

Heidelberg. Mehr als die Hälfte der in Deutschland verkauften Mazda-Modelle sind dem SUV-Segment zuzurechnen. Und vom Mazda 6 werden rund 85 Prozent als Kombi bestellt. Zwar hat die Limousine mit VW Passat, Opel Insignia und Ford Mondeo starke einheimische Konkurrenz, doch die rote Laterne im Portfolio der Marke hat das fast 4,90 lange Flaggschiff nun wirklich nicht verdient - wie der RNZ-Praxistest zeigt. Es sind nicht einmal 5900 Einheiten, die im Jahr 2018 vom Mazda 6 in Deutschland neu zugelassen wurden. Der CX-3 brachte es auf fast die dreifache Menge. Dennoch hält man in Treue fest zum größten Modell, das der japanische Hersteller hierzulande anbietet. Vergangenes Jahr wurde ihm ein Facelift spendiert, das sowohl eine neue Optik als auch modifizierte Motoren mit sich brachte. Zum Test trat der Zweiliter-Benziner an, der in seiner mittleren Leistungsstufe 165 PS (121 kW) abgibt. Zwei weitere Versionen sind mit 145 PS (107 kW) und 194 PS (137 kW) zu haben.

Wie schon beim CX-5 und danach beim CX-3 kommt der Frontgestaltung bei der Renovierung eine besondere Rolle zu. Große Bedeutung wird der dreidimensionalen Wirkung des Ensembles aus Kühlergrill, Chromspangen, Markenlogo und Scheinwerfern zugemessen. Die Nebelscheinwerfer, sonst weit unten neben dem Kennzeichenträger platziert, sind nun in die schmalen Leuchteinheiten gewandert, die serienmäßig LED-Licht abgeben. Insgesamt kommt der Bug deutlich wuchtiger rüber als beim Vorgänger.

Noch umfangreicher ist die Neugestaltung des Innenraums geraten. Neue Sitze sollen einen Zuwachs an Bequemlichkeit bringen. Bisher waren sie nur beheizbar, jetzt ist als Option die Belüftung hinzu gekommen, was die ersten Kunden in diesem Sommer als sehr wohltuend empfunden haben dürften. Hinter dem Lenkrad ist das sieben Zoll große Display angebracht, das herkömmliche Rundinstrumente simuliert. Der aktuelle Geschwindigkeitsbereich wird im Tacho durch Helligkeit betont. Hat die Verkehrszeichenerkennung (sie ist Teil der Sports-Line-Ausstattung) ein Tempolimit ausgemacht, warnt zusätzlich ein roter Balken auf der km/h-Skala vor Überschreitung. Neu ist auch das Head-Up-Display, das verschiedene Fahrdaten direkt in die Windschutzscheibe projiziert. Es ist, ebenso wie die SD-Karten-Navigation lobenswerter Weise schon in der Basisversion enthalten.

Da mittlerweile auch Klein- und Kompaktwagen mit allen erdenklichen Assistenz-Systemen aufgerüstet werden, erschien es Mazda dringend nötig, für die gehobene Mittelklasse, zu der ein Mazda 6 zu zählen ist, vergleichbaren Standard zu bieten. Dies ist mit Ausparkhilfe, Spurhalte-Assistent mit Lenkeingriff, Spurwechsel-Assistent, adaptiver Geschwindigkeitsregelung, Müdigkeitserkennung, Notbremssystem, Einparkhilfe vorn und hinten sowie dem virtuellen 360-Grad-Monitor erfolgt. Die Anbindung vom Smartphone über Apple Car Play oder Android Auto ist gewährleistet und das Audio-System ist Digital- und Internetradio vorbereitet (Sports-Line).

Der Gesamteindruck des Innenausbaus ist hochwertig, Verkleidungen und Dekoreinlagen sind geschmackvoll aufeinander abgestimmt, gut verarbeitet und das ganze Ambiente zum Wohlfühlen geeignet. Die Platzverhältnisse sind gut, wenn auch nicht üppig, die Fondpassagiere genießen ausreichend Bein-, und trotz des coupéartig abfallenden Daches genügend Kopffreiheit. Wenn, wie bei der Sports-Line Leder zum Einsatz kommt, ist es ein anschmiegsames Material, das den Premium-Anspruch dieser Option fühlbar macht. Der aufrecht stehende Navi-Bildschirm über der Mittelkonsole ist gut ablesbar, jedoch lässt die Detailtiefe der Karte zu wünschen übrig. Gesteuert wird bei Fingertipp oder über den Dreh-Drück-Schalter zwischen den Vordersitzen.

Bei den Benzinmotoren verzichtet Mazda nach wie vor auf Turboaufladung, hat sie aber natürlich an die neue Abgasnorm Euro 6d-Temp angepasst. Zwangsbeatmete Verbrennungsmaschinen sind bekanntlich flinker beim Drehmomentaufbau und diese unabänderliche Tatsache beeinflusst auch das Fahrerlebnis mit der Mazda-6-Limousine. Zum Vergleich: 213 Newtonmeter Drehmoment, wie es der Mazda-Motor bereit stellt, sind auch aus einem 1,4-Liter-Turbo heraus zu holen, in dem Falle ab etwa 1800 Umdrehungen. Das japanische SkyActiv-Aggregat braucht dazu aber 4000 Touren, also deutlich mehr Zylinderfüllungen pro Zeiteinheit. Entsprechend gemächlich geht es vorwärts, wenn man den Verbrauch nicht unnötig in die Höhe treiben will und frühzeitig deshalb schaltet.

Zu den erfreulichen Begleiterscheinungen von Mazda-Tests gehört es, dass der reale Spritkonsum vergleichsweise nahe an den Angaben des Herstellers liegt. Während das Datenblatt des 165-PS-Mazdas von 6,4 L/100km spricht, hatte der Bordcomputer aus verschiedenen Testläufen mit fast 1600 Kilometer Strecke einen kulminierten Schnitt von 6,6 Litern gesammelt. Ein Tankinhalt von 62 Litern sollte deshalb einen Aktionsradius von mindestens 800 Kilometern pro Füllung ermöglichen.

Vom fehlenden Temperament einmal abgesehen, ist die Mazda6-Limousine ein zurückhaltender und kultivierter Begleiter. Nur wenige Sekunden dauert die Hochdrehphase nach dem Kaltstart, danach ist der Motor kaum zu hören und macht erst wieder ab etwa 3500 Umdrehungen vernehmlich auf sich aufmerksam. Die neuen Polster tragen gewiss zum entspannten Fahrgefühl der Insassen bei, das Fahrwerk hat dank der modifizierten Radaufhängung mit den üblichen Unebenheiten deutscher Fernstraßen kein Problem und federt verbindlich ab. Kurze Schläge durch Querrillen etwa werden eher hör- als fühlbar. Seine Langstrecken-(Urlaubs-)Qualitäten untermauert der Mazda 6 mit 480 Litern Kofferraum, 68 Zentimetern Ladehöhe und umlegbaren Rücksitzen zum Durchladen.

> Fazit: "Anders sein" lautet das bekannte Marken-Credo von Mazda, das gilt nicht nur für den Motorenbau. Anders sein wollen auch die Mazda-Kunden, die sich nicht durch prominente Namen blenden, sondern lieber von üppiger Serienausstattung einnehmen lassen.