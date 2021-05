Von Daniel Hund

Heidelberg. Die gute alte Limousine. Noch ist sie auf deutschen Straßen keine Rarität. Aber die Treffer werden seltener. Denn auch, wenn gefühlt jeder Zweite über SUVs schimpft, sie haben die deutschen Straßen erobert – und somit gewissermaßen auch eingefleischte Limo-Fahrer abgeworben.

Erhöhtes Fahren ist schwer in Mode. Dabei kann es doch auch so schön sein, etwas tiefer zu sitzen. Quasi eins mit dem Asphalt zu sein. Sportlicher lässt es sich so allemal um die Kurven wedeln. Im Jaguar XF zum Beispiel. Besonders beliebt: der XF 30d. Ein Sechszylinder, mit 300 Diesel-PS und einem maximalem Drehmoment von 700 Newtonmetern, das einen bei Vollgas förmlich in die Sitze presst.

Doch das war einmal: Seit Ende 2020 ist dieser Motor im XF Geschichte. Wenn Selbstzünder, dann D200. Alternativ gibt’s zwei Benziner: den P250 und den P300.

Hintergrund Jaguar XF D200 Hubraum (ccm): 1997; max. Leistung (PS/U/min): 204 /4250; max. Drehmoment (Nm/U/min): 430/1750 - 2500; [+] Lesen Sie mehr Jaguar XF D200 Hubraum (ccm): 1997; max. Leistung (PS/U/min): 204 /4250; max. Drehmoment (Nm/U/min): 430/1750 - 2500; Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 235; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 7,6; Testverbrauch (l): 6,9; CO2-Emission (g/km): 115; Leergewicht (kg): 1810; Länge x Breite x Höhe (mm): 4962 x 2089 x 1456; Radstand (mm): 2960; Kofferraum (l): 415 - 722; Preis (Euro): 51.200

Zurück zum Diesel. Wie schlägt der sich denn so? Mit 204 PS vielleicht einen Tick zu schwach auf der Brust? Ganz sicher nicht. Ihm greift ein Mildhybrid-System unter die Arme. Von 0 auf 100 km/h stürmt der XF, der natürlich nach wie vor auch als Sportbrake (Kombi) erhältlich ist, in 7,6 Sekunden. Maximal sind 235 km/h drin – also mehr als ausreichend.

Dazu passt das Fahrwerk. Die Raubkatze setzt auf einen gelungenen Mix, ist komfortabel und sportlich zugleich abgestimmt. Kurven mag die Limousine von der Insel besonders gern. Legt man es darauf an, nimmt der XF sie im Sturm. Da ist kein Wanken oder Schwanken, millimetergenau lässt er sich um die Ecken zirkeln.

Macht Spaß. Aber nur kurz, denn eines kann der neu überarbeitete XF noch besser: Gleiten, einfach so dahin schippern. Und das wird belohnt. Während der Testrunden pendelte sich der XF bei 6,9 Litern Diesel-Kraftstoff ein. Für ein über 1,8 Tonnen schweres Gefährt ist das ein sehr guter Wert.

Und dabei sieht man auch noch gut aus. Zwar konnte sich der XF auch vor dem Facelift schon sehen lassen, jetzt wurde aber noch einmal ganz bewusst etwas nach geschärft.

Was auffällt? Der Kühlergrill vor allem. Er ist jetzt größer, mächtiger, sorgt für eine breiter wirkende Frontpartie. In ihm funkeln kleine, akkurat angeordnete Steinchen im Diamanten-Look mit der Sonne um die Wette. Eingerahmt wird der Mega-Grill durch neu gestaltete LED-Tagfahrlichter, die an den Buchstaben "J" erinnern. Jaguar nennt diese Kreation passenderweise auch "Double J-Blade-Design".

Der Gesamteindruck: Steht man zum ersten Mal vor dem neuen XF und hat den alten im Hinterkopf, wird man stutzig. Im ersten Moment könnte man fast meinen, man steht vorm XJ, der XXXL-Limousine von Jaguar. Denn auch der XF wirkt so, als wolle er gar nicht enden, als würde er weit über die Fünf-Meter-Marke hinaus ragen. Doch das täuscht: Nach wie vor ist bei 4,96 Metern Schluss.

Auch innen ist vieles neu. Die Mittelkonsole wurde nahezu komplett überarbeitet. Als echtes Highlight geht der mittig positionierte HD-Touchscreen durch. Er erinnert ans Tablet, mit dem man es sich ab und an zu Hause auf der Couch gemütlich macht. Dank 11,4-Zoll-Format behält man jederzeit den Überblick. Die Bedienung ist selbsterklärend, selbst während der Fahrt kann man sich problemlos durch die verschiedenen Menü-Punkte navigieren.

> Fazit: Das Facelift des XF ist gelungen. Optisch sowieso. Etwas schade ist, dass der große Diesel mit seinen sechs Zylindern nicht mehr zur Angebots-Palette gehört. Passt aber ins Zukunfts-Profil von Jaguar. Einer Marke, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, ab 2025 nur noch Elektroautos zu bauen.