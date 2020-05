Von Daniel Hund

Heidelberg. Ein knalliges Rot, XXL-Alufelgen und ein Fahrwerk, das die Karosserie um 13 Millimeter tiefer legt. Nein, dieser Fiat 500X sieht so gar nicht aus wie seine Brüder. Soll er auch nicht, denn dieser stylishe Bursche rollt mit einem Zusatz an: Er ist ein 500X Sport.

Doch es darf kein falscher Eindruck entstehen, denn eine Sportskanone oder gar ein PS-Protz ist er nicht. Beim RNZ-Testwagen schlummerten 150 Pferdestärken unter der Haube. Ein 1.3 Liter Vierzylinder macht’s möglich. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 9,1 Sekunden. Auf der Autobahn kratzt das Italo-SUV, das ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) an Bord hat, an der 200-km/h-Marke.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Motor: 4-Zylinder-Benziner, 1332 ccm, Maximale Leistung: 150 PS bei 5500 U/min Maximales Drehmoment: [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Motor: 4-Zylinder-Benziner, 1332 ccm, Maximale Leistung: 150 PS bei 5500 U/min Maximales Drehmoment: 270 Nm bei 1850 U/min Höchstgeschwindigkeit: 196 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,1 s Testverbrauch: 7,4 l Länge x Breite x Höhe: 4,27 x 1,80 x 1,60 m Leergewicht: 1395 kg Kofferraumvolumen: 350–1000 l CO2-Emissionen: 140 g/100 km (Euro 6d-temp) Preis (Euro): 26.290

Um dem Sportler in der 500X-Familie ein besseres Handling mit auf den Weg zu geben, hat ihn Fiat mit sogenannten Frequenz-selektive Dämpfern (FSD) ausgestattet. Und das hat sich auch schon in den Modellen des Haustuners Abarth bewährt. Das Ergebnis kann sich auch im 500X Sport sehen, bzw. fahren lassen. Straff ist er abgestimmt, bietet aber immer noch genügend Restkomfort, um auch die Großeltern entspannt und sicher von A nach B bringen zu können. Kurven nimmt er nicht im Sturm, aber selbst etwas höhere Geschwindigkeiten noch traumwandlerisch sicher. Ein Wackeln oder gar Wanken ist auch bei schnellen Lastwechseln nicht spürbar.

Fahrspaß wird ebenfalls groß geschrieben. Ab rund 2000 Umdrehungen pro Minute geht es ordentlich zur Sache. Geschwindigkeiten um die 160 km/h knackt er spielend leicht, ab 180 km/h wird es dann zäher. Was aber auch kein Problem ist, schließlich liegen die Stärken des 500X Sport in anderen Bereichen. Zum Beispiel beim gemütlichen Cruisen. Hier macht ihm so schnell keiner etwas vor. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 7,4 Litern geht es ganz entspannt von Heidelberg aus in Richtung Mosbach. Lässt man es etwas flotter angehen, muss mit rund acht Litern gerechnet werden.

Zur Optik: Hier wären wir wieder beim eingangs erwähnten peppigen Farbton. Fiat nennt ihn Rosso Seduzione. Stimmt, wie das schon klingt. Sonne, Meer, Pizza, Eis – irgendwie nach dem vollen Programm. Also hat man sich bei Fiat wohl gedacht, pinseln wir die Kotflügeleinsätze doch auch gleich mal in Wagenfarbe an. Dazu gibt es eine als Diffusor ausgeformte Heckschürze und – sportlich, sportlich – einen stylishen Doppelrohr-Auspuff. Wer nicht so auf Feuerrot steht, kann zwischen weiteren Farbtönen wählen: Italia Blau, Moda Grau und Gelato Weiß hören sich auch nicht ganz so verkehrt an. Zum Platzangebot: In der ersten Reihe lässt es sich prima reisen. Die Sitze lassen sich elektrisch verstellen, das Lenkrad ist vertikal und horizontal verrückbar. Kleiner Minuspunkt: Hinten drin geht’s deutlich beengter zur Sache.

> Fazit: Wer ein peppiges, kleines SUV auf dem Einkaufszettel stehen hat, sollte sich den Fiat 500X Sport mal ein wenig genauer anschauen. Erhältlich ist er auch in anderen Motorisierungen. Unter anderem auch als 1.0-l-Dreizylinder Benziner mit 120 PS.