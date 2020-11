Von Daniel Hund

Heidelberg. Es war ein Comeback, das aufhorchen ließ. Fast so, als hätte Tennis-Altmeister Boris Becker nochmals auf dem heiligen Rasen von Wimbledon den Becker-Hecht ausgepackt. Im Mai 2019 meldete sich Volkswagen mit Pauken und Trompeten zurück: Der Touareg, das Riesen-SUV der Wolfsburger, hatte nach langer Zeit mal wieder acht Zylinder an Bord. Eine Diesel-Maschine, die mit satten 421 PS und schwindelerregenden 900 Newtonmetern bei 1250 - 3250 U/min angerollt kam.

TCHNISCHE DATEN VW Touareg V8 TDI Motor: V8-Diesel Hubraum (ccm): 3956 Getriebe: Acht-Gang-Automatik Maximale Leistung (PS): 421 Maximales Drehmoment (Nm): 900 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,9 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 Leergewicht (kg): 2305 Kofferraum (l): 810-1800 Testverbrauch (l): 8,5 Maximale Zuladung (kg): 476–760 kg CO2-Emission (g/km): 195 Abgasnorm: Euro6d-Temp Preis (Euro): 89 373

Fans großer Motoren atmeten auf, mittlerweile halten sie wieder die Luft an. Denn so schnell der Brocken da war, so schnell ist er auch schon wieder weg. Im Mai 2019 eingeführt, im September 2020 wieder ausgebremst. Der Nachfolger steht bereit: Künftig wird der Touareg R das Flaggschiff von VW sein. Er setzt auf einen V6-Motor mit 340 PS und bekommt oben drauf noch eine E-Maschine mit 136 PS spendiert, die eine Distanz von rund 50 Kilometern rein elektrisch möglich machen soll.

Alles schön und gut – und sicher auch richtig. Vor allem der Umwelt zuliebe. Trotzdem werden dem V8 viele hinterhertrauern und vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sich noch auf den letzten Drücker einen zu ordern oder auf dem Gebrauchtwagenmarkt zuzuschlagen. Warum, haben die Testfahrten gezeigt.

Die Vorzüge des V8 liegen auf der Hand. Seine Laufruhe ist enorm. Man gleitet, nein, man schwebt förmlich dahin. Wüsste man es nicht besser, würde man nie darauf kommen, dass da ein Selbstzünder am Werkeln ist. Nichts scheint diesen Koloss zu erschüttern – und das bei Verbrauchswerten, die sich sehen lassen können. Während der Testfahrten pendelte sich der Touareg mit V8-Herz bei 8,5 Litern ein, was für ein Auto, das 2,3 Tonnen wiegt und über 400 PS unter der Haube hat, eine Ansage ist.

Wer es darauf anlegt, kann den Über-Touareg in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h schnalzen lassen. Allerdings darf kein falscher Eindruck entstehen: Als Supersportler geht auch dieser Geländegänger nicht durch. Denn trotz seiner brachialen Eckdaten ist und bleibt er ein SUV. Auf der Geraden okay, aber spätestens auf kurvigem Terrain stößt er an seine Grenzen. Der Golf R – um beim Hersteller zu bleiben – kann Kurven deutlich besser. Er wedelt sie weg, als wären sie gar nicht da.

Zurück zum Touareg V8. So pfeilschnell er auch ist, bis er in die Gänge kommt, dauert es einen Moment: Tritt man das Gaspedal, muss ein wenig Geduld mitgebracht werden. Nachdenklich stimmt einen das beispielsweise dann, wenn man an einer dieser vielen unübersichtlichen Kreuzungen steht, an denen man aus dem Stand auf eine Schnellstraße einbiegen muss, auf der sich aber nicht jeder an die Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h hält.

Doch das ist meckern auf hohem Niveau. Denn wer mit einem Gefährt unterwegs ist, das bereits bei 1250 Touren 900 Newtonmeter bereitstellt, der braucht sich keine Gedanken darüber zu machen, dass er den Verkehr aufhalten könnte.

Wie auch immer, es heißt Abschied nehmen von einem Motor, den mittlerweile viele gerne als Dinosaurier bezeichnen. Volkswagen widmete ihm nochmals eine Sonderserie, Last Edition genannt. 400 Exemplare rollen davon nur vom Band. Dank erweiterter Ausstattung müssen 104.361 Euro auf den Tisch gelegt werden. Der Einstiegspreis für den V8 liegt bei rund 89.000 Euro. Los geht der Touareg-Spaß – mit kleinerer Maschine – ab 59.100 Euro.