Von Daniel Hund

Heidelberg. Mit dem Begriff Erfolgsmodell ist es immer so eine Sache, herausgekramt ist er schnell. Das macht attraktiv, das weckt Interesse bei potenziellen Kunden. Aber ist er auch immer angebracht? Beim Audi Q5, der mittlerweile in der zweiten Generation am Start ist, kann man jedenfalls von einem Topseller sprechen. Der Vorgänger wurde von 2008 bis 2016 gebaut und rund 1,5 Millionen mal verkauft. Vor allem das Design gefiel. Einen schnittigen Brocken hatte Audi da auf vier Räder gestellt.

Warum also komplett neu erfinden? Das dachten sich offenbar auch die Ingenieure aus Ingolstadt. Denn rein optisch hat sich bei der Neuauflage nicht wirklich viel verändert. Er sieht so aus, wie man sich einen Audi im Jahr 2018 eben vorstellt: Elegant gezeichnet, gleichzeitig aber auch dynamisch. Die Seitenpartie scheint vom A5 inspiriert worden zu sein. Sanft geschwunden sorgt sie für einen unverwechselbaren Look im immer undurchsichtigeren SUV-Dschungel. Das Heck ist breit, wirkt wie eine Wand, wenn man direkt dahinter steht. Kurzum: Mit dem Q5 hat Audi ein Auto im Angebot, das gefällt.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Audi Q5 3.0 TDI Hubraum (ccm): 2967 Zylinder: 4 Maximale Leistung (PS): 286 Maximales Drehmoment (Nm): 620 Getriebe: 8-Gang-Tiptronic Leergewicht (kg): 1945 Beschleunigung 0 bis [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Audi Q5 3.0 TDI Hubraum (ccm): 2967 Zylinder: 4 Maximale Leistung (PS): 286 Maximales Drehmoment (Nm): 620 Getriebe: 8-Gang-Tiptronic Leergewicht (kg): 1945 Beschleunigung 0 bis 100 km/h (s): 5,8 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 237 RNZ-Testverbrauch (l): 8,1 CO2-Emission (g/km): 149 Preis (Euro): 57.450 Startpreis (Euro): 46.000

In Sachen Motorisierung hat man die Qual der Wahl. Die Dieselpalette reicht von einem 2.0 Liter TDI mit 163 PS bis hin zu einem V6 mit drei Litern Hubraum und 286 Pferdestärken. Doch auch wer dem Selbstzünder aufgrund der nicht abebben wollenden Diesel-Skandale den Rücken gekehrt hat, wird fündig. Drei Benzin-Varianten stehen beim Händler: Zwei TFSI-Modelle mit vier Zylindern und wahlweise 190 oder 252 PS und natürlich noch der Über-Q5 mit 354 PS und 500 Newtonmetern - SQ5 genannt.

Die RNZ war mit dem großen Diesel unterwegs, der mit seinen 286 PS fast schon übermotorisiert erscheint. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt das knapp zwei Tonnen schwere Geschoss gerade mal 5,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 237 km/h erreicht. Ausgefahren werden konnte die während der RNZ-Testfahrten nicht, was mit dem Verkehr zusammenhing. Mittlerweile sind solche Geschwindigkeiten eigentlich nur noch mitten in der Nacht möglich. Tagsüber ist auf deutschen Autobahnen Stoßstangenkuscheln angesagt.

Egal, so ein SUV ist ohnehin kein Rennwagen. Es sollte in anderen Bereichen punkten. Und genau das macht der Q5. Der Innenraum ist logisch aufgebaut, hat bequeme Sitze, die gleichzeitig einen guten Seitenhalt bieten. Im Mittelpunkt steht das Bediensystem MMI (Multi Media Interface), mit dem Audi mittlerweile seine ganze Flotte ausgestattet hat. Praktisch ist auch das Touchpad in der Mittelkonsole. Auf ihm können beispielsweise Adressen in Druckbuchstaben ans Navi weitergegeben werden. Das ist selbst während der Fahrt problemlos möglich. Außer man wohnt etwas abgelegen im Odenwald, wo die Straßen mancherorts eher Schotterpisten gleichen und man von einem Schlagloch ins nächste rollt. Dort wird aus der mühsam erlernten Schreibschrift schnell mal eine Sauklaue, die selbst die hochgelobte Audi-Technik überfordert.

Los geht der Q5-Spaß ab 46.000 Euro. Für den 286-PS-Diesel werden 57.450 Euro fällig. Und was schluckt das gute Stück so? Knapp 300 PS sind in der Regel durstig. Während der RNZ-Testfahrten hielt sich der Verbrauch in Grenzen. 8,1 Liter waren es im Schnitt.

Fazit: Der Q5 glänzt mit einigen Vorzügen. Gerade in Sachen Verarbeitung genügt das SUV aus Ingolstadt höchsten Ansprüchen. Auch das Fahrwerk ist top. Den Drei-Liter-Diesel gibt es ab rund 57.000 Euro, packt man noch das eine oder andere Extra obendrauf, schnellt der Preis aber rasch weiter in die Höhe.