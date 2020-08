Von Daniel Hund

Heidelberg. Zwei Sitze, lange Motorhaube, Stoffkapuze – und fertig ist er, der Roadster. Viele Hersteller haben die Oben-Ohne-Flitzer im Angebot. Bei BMW heißt er Z4. Die ersten rollten 2002 vom Band.

Seit 2018 haben die Bayern die dritte Generation am Start. Intern wird sie G29 genannt. Ab rund 41.000 Euro steht sie bei den Händlern und soll vor allem eins: Spaß bringen. Für gute Laune und Sonne satt sorgen. Zum Beispiel nach einem stressigen Arbeitstag auf dem Heimweg, oder beim Sonntagsausflug zum Lieblings-Café.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 2998 Zylinder: 6 Maximale Leistung (PS): [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 2998 Zylinder: 6 Maximale Leistung (PS): 340 Maximales Drehmoment (Nm): 500 0 auf 100 km/h (s): 4,5 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 Leergewicht (kg): 1610 Testverbrauch (l): 8,9 CO2-Emission (g/km): 162 Abgasnorm: Euro 6d-TEMP Preis (Euro): 60.339 Einstiegspreis Z4 (Euro): 40.941

Umgeswitcht ist der Z4 schnell. In rund 10,5 Sekunden zieht sich das Dach per Knopfdruck zurück. Bis zu 50 km/h schnell kann man dabei unterwegs sein. Drückt man danach so richtig auf die Tube, reist es sich trotzdem komfortabel. Ein Windschott, das zwischen den Überrollbügeln platziert ist, macht einen Super-Job. Muss es aber auch, denn der Z4 kann wirklich pfeilschnell. Im Topmodell M40i, einem Sechszylinder mit 340 PS unter der schicken Haube, geht es in 4,5 Sekunden auf Landstraßen-Tempo. Die Endgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h.

Ausgereizt wird die aber wohl eher selten, schließlich hat Cabrio fahren in erster Linie mit Genuss zu tun, nicht mit rekordverdächtigen Sprints über die Autobahn.

Und optisch? Da sind die Geschmäcker bekanntlich verschieden, doch es gibt viele Cabrio-Fans, die gerade beim Z4 ins Schwärmen geraten und von einem Schönling auf vier Rädern sprechen. Einem Roadster, wie er sein soll. War der Vorgänger noch mit einem etwas sperrigen Hardtop unterwegs, ist die Stoff-Variante ein echter Fortschritt. Sie macht den Z4 leichter und schnittiger. Und die Front erst: Vertikal ausgerichtete Scheinwerfer treffen auf eine Niere, bei der man einfach nicht weggucken kann. Das Design nennt sich Mesh, sorgt für eine Maschen-Optik. Sehr stylish: Die Luftabriss-Kante wurde in die Heckklappe integriert.

Der Einstieg ist sportlich. Richtig tief geht es runter. Viel näher kann man dem Asphalt nicht sein. Eigentlich fehlt jetzt nur eins: ein paar Kurven. Wedelt er die locker weg – oder sieht er nur so aus? Kurze Antwort: Er wedelt sie weg, nimmt sie wenn es sein muss auch im Sturm. Und das mit einer Präzision, die beeindruckt.

Selbst ein kurzer Abstecher zum Supermarkt bereitet einem im Z4 kein Kopfzerbrechen. Der Kofferraum ist mit seinem Fassungsvermögen von 281 Litern zwar kein Raumwunder, aber eben durchaus alltagstauglich.

Beim Sound haben es die Ingenieure nicht übertrieben. Drückt man den Startknopf gibt es zur Begrüßung ein kurzes Gebrabbel auf die Ohren. Ansonsten ist der Z4 M40i eher ein ruhigerer Vertreter, der gleitet ohne zu schreien. Lediglich im Sport- oder Sport-Plus-Modus geht es ein wenig lauter zur Sache.

Zu haben ist der Z4, der es auf eine Gesamtlänge von 4,32 Metern bringt, noch in zwei anderen Motorisierungen. Als sDrive20i mit 197 und als sDrive30i mit 258 PS.

> Fazit: Mit dem Z4 M40i hat BMW einen Roadster im Programm, der an früher erinnert. Puristen kommen hier voll auf ihre Kosten. Downsizing ist hier noch ein Fremdwort. Er stürmt die Drehzahlleiter nur so hoch und das ohne dabei angestrengt zu wirken.