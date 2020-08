Von Axel F. Busse

Ingolstadt. Seit 2013 gibt es den Audi A3 auch als viertürige Limousine. Höchste Zeit also für eine ernsthafte Auffrischung, denn der "Sedan", wie er international genannt wird, hat sich etabliert: Weltweit entscheidet sich rund die Hälfte der Kunden für diese Karosserieform, in Deutschland ist es immerhin ein Drittel. Die Käufer der Sportback-Version sind eher am praktischen Wert des Fünftürers interessiert, sie schätzen die große Heckklappe und die damit verbundenen Transportmöglichkeiten. Den Ausschlag für eine Limousine geben häufig die elegante Linienführung, die harmonischen Proportionen und beim Ladevolumen sieht der Viertürer gar nicht so schlecht aus. Da er bei einem Zuwachs von vier Zentimetern insgesamt 15 cm länger ist als der Sportback, kann er mit 425 Litern Kofferraumvolumen punkten. Dank der umlegbaren Rücksitze lässt sich diese Kapazität bis auf 1200 Liter erweitern.

TECHNISCHE DATEN Länge x Breite x Höhe (m): 4,50 x 1,82 x 1,43; Radstand (m): 2,64; Motor: R4-Turbodiesel, 1968 ccm, Direkteinspritzung; Leistung: 150 PS bei 3000 – 4200 U/min; Max. Drehmoment: 360 Nm bei 1600 - 750 U/min; Höchstgeschwindigkeit: 224 km/h; Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,4 Sek.; NEFZ-Durchschnittsverbrauch: 3,6 – 3,9 Liter; CO2-Emissionen: 96 - 103 g/km; Leergewicht / Zuladung: 1490 / max. 475 kg; Kofferraumvolumen: 425 Liter; Max. Anhängelast: 1700 kg; Wendekreis: 11,1 m; Basispreis: 34.897,47 Euro

Die Optik setzt verschiedene Akzente zur Unterscheidung vom Vorgänger. Scharf gezeichnete Falten prägen die Seitenansicht, deutlich konkav gewölbte Flanken lassen eine schmale Taille erkennen. Kotflügelverbreiterungen machen ihn muskulöser und wecken Erinnerungen an einen austrainierten Sportler wie den Audi Quattro. Der komplett verkleidete Unterboden ist der Aerodynamik förderlich und so hat die neue A3-Limousine nur noch einen cW-Wert von 0,25. Vertikale Elemente in den Scheinwerfern sorgen für eine veränderte Signatur des Tagfahrlichts.

Als Schritt in Richtung Umweltverträglichkeit wertet Audi die Tatsache, dass nun für das Gewebe der Polsterbezüge recycelte PET-Flaschen verwendet werden. Rund 15 sollen es pro Sitz sein. Immerhin. An Wohnlichkeit und gediegener Materialanmutung steht der A3 seinen größeren Marken-Geschwistern nicht nach. Das Cockpit wartet mit digitalen Instrumenten auf, der berührungsempfindliche Zentralbildschirm gibt akustische Rückmeldung für das Auslösen der Funktion. Natürlich ist auch ein Head-up-Display erhältlich, das für knapp 800 Euro Aufpreis Fahrdaten auf die Windschutzscheibe projiziert.

Kompromissfähigkeit ist bei den Platzverhältnissen im Fond gefragt. Einen Zuwachs an Beinfreiheit gibt es nicht, denn der Radstand von 2,64 Metern entspricht dem Sportback-Maß. Zusätzlich ist mit etwas geringerer Kopffreiheit zu rechnen. Das formvollendete Äußere muss nicht nur mit 900 Euro Aufpreis gegenüber dem Fünftürer, sondern auch mit 24 Millimeter geringerer Dachhöhe bezahlt werden.

Das Motorangebot umfasst zunächst drei Benzin- und zwei Diesel-Varianten, später sollen noch eine Erdgas-Version sowie die leistungsstärkeren S- und RS-Modelle folgen. Die Leistungsspanne reicht aktuell von 110 bis 150 PS, wobei die Einstiegsversion von einem Dreizylinder-Aggregat dargestellt wird. Mit 360 Newtonmetern Drehmoment ist der Zweiliter-Diesel der durchzugsstärkste Motor. Er hinterließ auf der Testrunde einen kultivierten und leistungsbereiten Eindruck.

Audi weist gern auf die modifizierte Abgasreinigung und die Verwendung des 48-Volt Mild-Hybridsystems hin. Dies verfügt über eine erweiterte Start-Stopp-Funktion und Energierückgewinnung beim Bremsen zum Laden der Starterbatterie und des Lithium-Ionen-Zusatzspeichers. Durch diese Technologie kann das System mehr Energie zurückgewinnen und schaltet den Motor häufiger ab. Allerdings muss bezweifelt werden, ob Kunden in der Lage sind, den herstellerseitig angegebenen Verbrauch von unter vier Litern je 100 Kilometer tatsächlich zu erreichen.

Mit 224 km/h Endgeschwindigkeit ist der große Diesel genauso schnell wie das gleichstarke Benziner-Pendant. Beide Varianten sind serienmäßig mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe verbunden. Wer sich für rund 1100 Euro ein adaptives Fahrwerk gönnen will, bekommt regelbare Dämpfer, die sich per Tastendruck an unterschiedliche Fahrsituationen anpassen lassen. Bei der Testfahrt gefiel das agile und präzise Handling, was den Eigenschaften der verbauten Progressiv-Lenkung zuzuschreiben ist. Sie ist zwar nicht serienmäßig, doch die Zusatzkosten sind überschaubar. Nach der Mehrwertsteuersenkung bleiben exakt 243,69 Euro auf der Rechnung, was eine gute Investition in Fahrspaß ist. Wie sehr Audi bemüht ist, nicht nur Assistenz-, sondern auch bei Komfort-Systemen jedweden Individualisierungs- und Ausstattungswünschen nachzukommen, zeigt der Umfang der Preisliste: Es sind 114 Seiten.

Mit dem 110 PS starken Dreizylinder unter der Haube wird die A3 Limousine als Modell 30 TFSI aktuell für 27.001,68 Euro angeboten. Mit dem Top-Diesel kostet der Viertürer mindestens 34.897,47 Euro.