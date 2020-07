Von Daniel Hund

Heidelberg. Montagmorgens beim Zahnarzt. Oben links soll gebohrt werden, unten rechts vielleicht auch. Nervosität macht sich breit. Irgendwie ablenken wäre jetzt nicht schlecht. Die Rettung liegt auf dem Tisch. Eine Zeitschrift mit vielen Bildern und interessanten Texten und einer Anzeige von Porsche, die sich bis heute ins Gedächtnis eingebrannt hat.

Alles dreht sich um den 718 Spyder. Vor einer imposanten Berglandschaft dreht er seine Runden. Garniert wird das Ganze mit einem Spruch: "Wieder so ein Auto, das keiner braucht. Aber jeder will."

Was man sich da denkt? Einsteigen und losfahren! Aber was ist es denn, was ausgerechnet diesen Wagen so besonders macht? Na, dass er viel von dem hat, was Porsche einst groß machte. Sechs Zylinder, Sauger, Handschaltung. Puristischer Fahrspaß in seiner reinsten Form.

Zu den Fakten: Unter der Haube des Mittelmotor-Renners, bei dem der Begrenzer erst bei 8000 Touren eingreift, schlummert ein Vier-Liter-Boxer, der es auf 420 PS und ebenso viele Newtonmeter bringt. Letztere liegen zwischen 5000 und 6800 U/min an. Von 0 auf 100 km/h geht es in 4,4 Sekunden. Auf 200 in 13,8. Ganz ohne Turbo. Dazu gibt es reinen Boxer-Sound auf die Ohren. Nicht übertrieben, aber kernig. Bebend geht es von A nach B. Und diese Handschaltung erst. Knackig, präzise, unvergleichlich.

Verbaut wurden beim Spyder nur ausgewählte Zutaten. Womit wir auch beim GT3, dem Über-Neunelfer, wären. Seine Vorderachse haben die Ingenieure auch dem Spyder spendiert. Obendrauf gibt es das adaptive GT-Sportahrwerk, das einen gefühlt eins mit dem Asphalt werden lässt, ein Sperrdifferenzial an der Hinterachse und das Torque-Vectoring, das die Fahrdynamik steigern soll.

Das Ergebnis? Ein Fahrerlebnis, das man so schnell nicht vergessen wird. Hart, härter, 718 Spyder: Wie ein Brett liegt dieses Auto auf der Straße. Gefühlt jede Bodenwelle stellt sich persönlich vor. Oder anders: Wer sich hinter das Lenkrad und in die engen Schalensitze dieses Autos zwängt, der sollte selbst auch ein wenig sportlich unterwegs sein. Andernfalls dürfte es kein inniges Verhältnis werden. Die Türgriffe haben die Zuffenhausener gleich weggelassen, von innen wird das gute Stück durch Schlaufen geöffnet. Das spart Gewicht und ist Rennsport-Feeling für die Straße.

Und dann gibt es da noch so eine Taste, die man in geschlossenen Ortschaften nicht unbedingt drücken sollte. "Blip" steht auf ihr. Wird sie aktiviert, erwacht der Spyder gewissermaßen erst richtig zum Leben und beantwortet jedes Runterschalten mit einer kernigen Zwischengas-Salve.

Ach ja, offen fahren kann man natürlich auch noch. Wobei das bei diesem Auto so eine Sache ist. Denn während man beim Neunelfer bequem die Taste drückt und alles elektrisch funktioniert, muss man sich die frische Luft beim 718 Spyder erst erarbeiten: Entriegelung lösen, die Laschen links und rechts aufklicken, die Heckklappe öffnen, das Dach zurück schieben, Heckklappe wieder zu drücken. Fertig ist er, der Oben-Ohne-Flitzer. Nach drei, vier Versuchen hat man’s drauf.

> Fazit: Für diejenigen, die das nötige Kleingeld haben, und bei denen der Fahrspaß an erster Stelle steht, könnte der 718 Spyder ein Volltreffer sein. Wer hingegen sportlich, zugleich aber eben auch komfortabel unterwegs sein möchte, der ist mit einem Neunelfer besser bedient. Denn gerade in Sachen Komfort trennen beide Welten.