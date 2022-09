Von Katja Wallrafen

Dresden (dpa/tmn) - Was macht ein Entomologe? Er erforscht Insekten. Und was sind Lepidoptera? Das ist der wissenschaftliche Name für die Schmetterlinge. 500 000 Schmetterlingsarten finden sich Schätzungen zufolge auf der Erde. Bislang sind etwa 160 000 Arten beschrieben.

Entomologe Matthias Nuß ist Leiter der Sektion Lepidoptera bei der Senckenberg