Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat um Verständnis für den Expertenvorschlag zur geplanten Gaspreisbremse geworben, den Kritiker für sozial unausgewogen halten.

Auf die Frage, ob dabei Tempo vor Gerechtigkeit stand, sagte der Grünen-Politiker in den ARD-"Tagesthemen": "In gewissem Sinne ist das so." Er betonte aber, "der Umkehrschluss wäre eben noch falscher -