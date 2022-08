Berlin (dpa) - Milliarden für Unternehmen, die nicht in Not sind? Angesichts der Kritik an der Gasumlage hat sich Bundesfinanzminister Christian Lindner offen für mögliche Nachbesserungen gezeigt. "Eine Maßnahme der Solidarität kann nicht dazu dienen, dass einzelne Unternehmen ihre Rendite pflegen und Gewinne darauf machen", sagte der FDP-Chef in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Das müsse man

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen