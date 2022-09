Börse in Frankfurt

Am Vortag noch stabilisiert, zeigt sich der Dax am Mittwoch schon wieder von seiner schwächeren Seite. Vor der erwarteten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag sind die Anleger unruhig. Der deutsche Leitindex verlor gegen Mittag 0,51 Prozent auf 12.805,77 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank zur Wochenmitte um 0,49 Prozent auf 24.763,32 Zähler und auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein halbes Prozent tiefer.